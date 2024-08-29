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青年大使訪中美洲友邦 瓜地馬拉總統親自接見

中央社／ 台北29日電
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。圖／美聯社
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。圖／美聯社

外交部國際青年大使出訪中美洲友邦貝里斯與瓜地馬拉，今天行程圓滿結束。外交部表示，青年大使不僅獲得瓜地馬拉總統阿雷巴洛親自接見，在貝里斯還接受專訪，增進台灣能見度。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部甄選50名大專院校學生擔任青年大使，20日至29日訪問貝里斯與瓜地馬拉，獲得瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArévalo，另譯：阿雷瓦洛）親自接見。

外交部表示，青年大使首站訪問貝里斯，團長、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅說，今年適逢台貝建交35週年，此次到訪彰顯兩國友好邦誼，甚具意義。

外交部提及，青年大使也拜會貝國外交部，更與貝里斯大學及貝國首座實驗中學學生交流，以及與貝國青年代表以「氣候變遷、永續發展與海洋保育」為主題舉辦青年論壇；並接受貝國3家主流電視媒體專訪，增進台灣在貝國的能見度。

外交部說，青年大使第二站到瓜地馬拉，27日前往瓜國國家文化宮拜會瓜地馬拉總統阿雷巴洛，展現台灣茶道文化現場泡製東方美人茶，也進行舞蹈、音樂、扯鈴等才藝的大型文化表演，呈現台灣多元文化風貌。

外交部表示，青年大使也拜會瓜國文化暨體育部及外交部，並與瓜國大學師生以國情簡介及文化表演交流，展現來自台灣的友誼。

外交部 瓜地馬拉 青年

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