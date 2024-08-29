美台簽署合作備忘錄 傅爾布萊特計畫展新頁
美國在台協會（AIT）今天表示，AIT、文化部以及學術交流基金會28日簽署合作備忘錄，延續「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，進一步強化美台文化合作。
AIT下午發布新聞稿指出，AIT、文化部以及學術交流基金會28日簽署合作備忘錄，由文化部文化交流司長紀東陽與學術交流基金會執行長那原道（RandallNadeau）代表簽署，文化部長李遠、AIT處長暨學術交流基金會榮譽主席谷立言（Raymond Greene）、故宮博物院院長蕭宗煌、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶等到場見證。
谷立言致詞時表示，感謝文化部長久以來的支持，一同增進美台人民之間緊密且充滿活力的連結。台灣和美國的共享價值使雙方成為捍衛民主、自由、人權的關鍵夥伴，並稱讚合作備忘錄的簽署體現出雙方強健的夥伴關係。
谷立言也說，「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」續約後，將使美台雙方的藝術和文化交流更為豐富。
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