快訊

柯文哲查帳記者會被抓包「上周才開百萬發票」民眾黨回應了

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

南韓羽賽／力退第3種子李楊配 麟榤配寶島內戰勝出闖8強

美台簽署合作備忘錄 傅爾布萊特計畫展新頁

中央社／ 台北29日電
美國在台協會處長谷立言。圖／中央社
美國在台協會處長谷立言。圖／中央社

美國在台協會AIT）今天表示，AIT、文化部以及學術交流基金會28日簽署合作備忘錄，延續「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，進一步強化美台文化合作。

AIT下午發布新聞稿指出，AIT、文化部以及學術交流基金會28日簽署合作備忘錄，由文化部文化交流司長紀東陽與學術交流基金會執行長那原道（RandallNadeau）代表簽署，文化部長李遠、AIT處長暨學術交流基金會榮譽主席谷立言（Raymond Greene）、故宮博物院院長蕭宗煌朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶等到場見證。

谷立言致詞時表示，感謝文化部長久以來的支持，一同增進美台人民之間緊密且充滿活力的連結。台灣和美國的共享價值使雙方成為捍衛民主、自由、人權的關鍵夥伴，並稱讚合作備忘錄的簽署體現出雙方強健的夥伴關係。

谷立言也說，「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」續約後，將使美台雙方的藝術和文化交流更為豐富。

AIT 文化部 朱宗慶 美國在台協會 蕭宗煌 谷立言

延伸閱讀

林懷民、蕭宗煌都曾獲選 傅爾布萊特台美人才計畫起跑

相關新聞

濃濃選舉味…將投入下屆彰化縣長選舉 綠委陳素月「跨區」接受陳情

宣布將投入彰化縣下屆縣長選舉的民進黨立委陳素月，今天從南彰化跨到北彰化的線西鄉，針對民眾陳情農地重劃重測後土地面積誤差的...

美台簽署合作備忘錄 傅爾布萊特計畫展新頁

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT、文化部以及學術交流基金會28日簽署合作備忘錄，延續「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，進一步強化美台文化合作。

韓國瑜接見瑞典跨黨派議員團 盼促進雙邊交流

立法院長韓國瑜今天接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，盼促進雙邊交流。瑞典議員一行表示，雖然台灣與瑞典地理位置相距遙遠，但有共同的價值，譬如民主、人權、法治，希望這次訪台能夠更加了解台灣，並且建立更好的合作。

排碳大戶2025年試申報碳費 2026繳費

環境部今天公布碳費3子法，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年才正式收費；環境部長彭啓明強調，目前沒有所謂中小企業要收碳費的問題，不需過度緊張造成恐慌。

藍：基隆東岸商場弊案真相大白 林右昌應出面給交代

大日公司經營基隆東岸商場涉行賄，蘇姓負責人等11嫌遭起訴。國民黨今天表示，這證明罷樑團體一開始的理由已完全不成立，基隆市長謝國樑捍衛市產、拒絕弊案何錯之有，現在案件偵結確定在林右昌基隆市長任內，就有公務員收受賄賂，林右昌應出面給基隆人交代。

劉宜廉婉拒接任健保署副署長 也回不了桃市府

桃園市衛生局長劉宜廉獲中央延攬，原定9月1日接健保署副署長，但今天傳出劉婉拒不接了；市府方面，由於新衛生局長人選已定，劉也回不了市府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。