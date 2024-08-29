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藥事調劑費爭議延燒 醫界：幫藥師加薪不懂爭議何在

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
藥界代表今日與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。記者李青縈／攝影
藥界代表今日與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。記者李青縈／攝影

基層診所藥事服務費擬調高與社區藥局一致，引發醫、藥界衝突。衛福部健保署今與藥師公會全聯會開會，後續也要再找醫界代表共同討論。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，醫師公會是針對診所藥事服務費調整提案，讓診所藥師加薪。藥師人才有限，應該一起提高薪資，在人力市場才有競爭力。

藥界代表今與健保署開會。藥師公會全聯會理事長黃金舜直呼，他身為藥師家長，卻連表達的機會都沒有，同樣道理，診所的診察費是364點、醫院是286點，如果主張診所醫師診察費應同工同酬，一律比照醫院，「這樣主張，診所會不會跳起來？現在醫界竟管到我（藥界）的事。」

周慶明表示，醫師公會並非管到藥局，只是針對診所內的藥事調劑費爭取加薪，收入一定會反映在診所藥師的薪水上。自己並非家長，而是醫師公會會員的公僕，希望幫會員們服務。「明明診所藥師也是藥師公會會員，實在是不懂藥界在想什麼？」

周慶明說，診所聘請藥師壓力很大，連鎖藥局的薪水很高，如果診所沒有適度調薪恐怕難以留才。藥師人才有限，必須要調高診所藥師薪資才有市場競爭力。另醫師公會全聯會已收到健保署需要再討論的消息，但時間尚未確定。

至於藥師公會若要爭取醫師診察費同工同酬？周慶明表示，感謝藥界的好心。目前診所診察費是分五段收費，第一段364點，後續看愈多病人點值會逐漸往下降，平均起來其實跟醫院的286點差不多。雖然了解醫院跟診所特性不相同，但仍然希望可以爭取到診察費統一點值。

健保署 周慶明 薪水 薪資 衛福部 醫師

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