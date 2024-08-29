藥事調劑費爭議延燒 醫界：幫藥師加薪不懂爭議何在

基層診所藥事服務費擬調高與社區藥局一致，引發醫、藥界衝突。衛福部健保署今與藥師公會全聯會開會，後續也要再找醫界代表共同討論。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，醫師公會是針對診所藥事服務費調整提案，讓診所藥師加薪。藥師人才有限，應該一起提高薪資，在人力市場才有競爭力。

藥界代表今與健保署開會。藥師公會全聯會理事長黃金舜直呼，他身為藥師家長，卻連表達的機會都沒有，同樣道理，診所的診察費是364點、醫院是286點，如果主張診所醫師診察費應同工同酬，一律比照醫院，「這樣主張，診所會不會跳起來？現在醫界竟管到我（藥界）的事。」

周慶明表示，醫師公會並非管到藥局，只是針對診所內的藥事調劑費爭取加薪，收入一定會反映在診所藥師的薪水上。自己並非家長，而是醫師公會會員的公僕，希望幫會員們服務。「明明診所藥師也是藥師公會會員，實在是不懂藥界在想什麼？」

周慶明說，診所聘請藥師壓力很大，連鎖藥局的薪水很高，如果診所沒有適度調薪恐怕難以留才。藥師人才有限，必須要調高診所藥師薪資才有市場競爭力。另醫師公會全聯會已收到健保署需要再討論的消息，但時間尚未確定。

至於藥師公會若要爭取醫師診察費同工同酬？周慶明表示，感謝藥界的好心。目前診所診察費是分五段收費，第一段364點，後續看愈多病人點值會逐漸往下降，平均起來其實跟醫院的286點差不多。雖然了解醫院跟診所特性不相同，但仍然希望可以爭取到診察費統一點值。