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劉宜廉婉拒接任健保署副署長 也回不了桃市府

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部健保署副署長一職人事令生變，據了解，桃園市衛生局長劉宜亷被政府高層勸退，新任副署長人選仍在研議。圖／聯合報系資料照片
衛福部健保署副署長一職人事令生變，據了解，桃園市衛生局長劉宜亷被政府高層勸退，新任副署長人選仍在研議。圖／聯合報系資料照片

桃園市衛生局長劉宜廉獲中央延攬，原定9月1日接健保署副署長，但今天傳出劉婉拒不接了；市府方面，由於新衛生局長人選已定，劉也回不了市府。

健保署副署長李丞華7月中旬退休，接任人選消息滿天飛，劉宜廉7月31日證實自己獲昔日老師、衛福部邱泰源徵詢，決定9月1日到健保署報到；消息一出，健保署長石崇良誇劉「醫法雙修」，桃園市長張善政也予以祝福，但今天傳出人事生變。

桃園市議會近日臨時會由市府進行專案報告，各局處首長都列席，唯獨衛生局由副局長代理；據悉，劉還是桃園衛生局長，請辭人事9月1日才生效，外界以為劉是請假為北上赴任做準備，對劉婉拒一事感到意外。由於市府已找聯新國際醫院副院長賈蔚接任，新人事20日生效，劉確定無法回市府。

另外，坊間傳聞劉因感情問題婉拒副署長；對此，桃園新聞處長羅楚東表示「尊重劉局長的生涯規劃，媒體報導內容並無所悉，也不評論」。

健保署 張善政 石崇良 衛生局 衛福部 邱泰源

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