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韓國瑜接見瑞典跨黨派議員團 盼促進雙邊交流

中央社／ 台北29日電
立法院長韓國瑜（右三）接見瑞典「台瑞典國會議員協會跨黨派訪問團」。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜（右三）接見瑞典「台瑞典國會議員協會跨黨派訪問團」。記者季相儒／攝影

立法院韓國瑜今天接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，盼促進雙邊交流。瑞典議員一行表示，雖然台灣與瑞典地理位置相距遙遠，但有共同的價值，譬如民主、人權、法治，希望這次訪台能夠更加了解台灣，並且建立更好的合作。

「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團8月26日至9月1日訪台，團長、議員芙娜薇（Lotta JohnssonFornarve）曾任瑞典國會副議長，團員包括外交委員會議員韋納霍爾（John Weinerhall）及國防委員會議員哈格斯坦（Göran Hargestam）。

芙娜薇一行今天下午到立法院拜會韓國瑜，包括立法院副院長江啟臣國民黨立委翁曉玲以及民進黨立委邱志偉、賴惠員、郭昱晴等人也在場，一同接待外賓。這場活動僅公開雙方致詞時段，之後則不公開。

韓國瑜致詞時表示，在台灣人心目中，瑞典是位於北歐的美麗國家，非常乾淨的國境，非常重視環保、人權、民主。

在讚賞瑞典之餘，韓國瑜還憶及，他讀大學的時候，只要開舞會，播放的第一首歌一定就是瑞典ABBA合唱團的經典名曲「舞蹈皇后」（DancingQueen），所以每當提到瑞典都非常開心。

韓國瑜說明，立法院113位立委分屬3個主要不同政黨，立法互動雖然有時紛紛擾擾，但是只要外賓到訪立法院，立委都很歡喜，跨黨派一同接待外賓。

芙娜薇代表「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團致詞時回應，感謝韓國瑜撥空接見，也感謝跨黨派立委出席。

芙娜薇提到，訪台期間受到隆重歡迎，也和許多部會討論了一些議題，包含國防、安全、環境保護、氣候變遷。

芙娜薇指出，雖然台灣與瑞典地理位置相距遙遠，但有共同的價值，譬如民主、人權、法治，瑞典與台灣關係良好，有很多瑞典公司在台灣經營有成，瑞典和台灣雙邊也一直有交換學生，國會之間的交流也越來越密切。

國民黨 江啟臣 瑞典 立法院 議員 韓國瑜

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