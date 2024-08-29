藍：基隆東岸商場弊案真相大白 林右昌應出面給交代

大日公司經營基隆東岸商場涉行賄，蘇姓負責人等11嫌遭起訴。國民黨今天表示，這證明罷樑團體一開始的理由已完全不成立，基隆市長謝國樑捍衛市產、拒絕弊案何錯之有，現在案件偵結確定在林右昌基隆市長任內，就有公務員收受賄賂，林右昌應出面給基隆人交代。

基隆東岸商場原營運商大日公司蘇姓負責人，於經營商場期間為避免因缺失影響續約，自民國107年起按年行賄基隆市政府陳姓臨時人員。檢方28日偵結，將蘇姓負責人共11人依涉犯貪污治罪條例等罪嫌起訴。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，107年至110年，林右昌基隆市長第2任期間，市府公務員竟然每年定期收受賄款護航大日公司，司法再次還給基隆人真相與公道。

楊智伃也說，現在案子偵結確定在林右昌任內就有公務員收受賄賂的情況，林右昌助紂為虐、民進黨的惡意罷免，難道是要護航行賄廠商，面對這些爭議，林右昌不能躲在發言人背後，應該出面給基隆人交代。

與會的國民黨立委王鴻薇說，罷樑案是因謝國樑收回東岸停車場的經營權而起，當時大日公司已涉及相關弊案，謝國樑市府收回東岸停車場經營權，基隆市府完全站得住腳，罷樑行動的理由完全不成立，「這不是惡罷，什麼叫惡罷」。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，起訴書顯示大日公司每年定期行賄林右昌市府的公務人員，5年總共行賄新台幣95萬元，以護航大日公司獲得東岸商場標案，嚴重損害基隆人的權益。

黃申棟指出，起訴書中也說明，林右昌市府洩密大日公司的手法相當低劣，竟然將招標資訊以手機拍照的方式傳給大日公司，可見市府公務人員無視法治，如今罷免團體口口聲聲說為了基隆好，事實上維護的不是基隆利益，而是特定政黨的利益。