民團倡議加熱菸捐助癌藥基金 拒菸聯盟：崩壞健康台灣

今日有公民團體在凱德格蘭大道舉辦「推動百億癌藥基金上路」集會遊行，將用「加熱菸捐」協助政府加速成立百億癌藥基金。台灣拒菸聯盟表示，不要再誤導民眾、提出假議題了，這只會崩壞賴清德總統提出的「健康台灣」。

民團號召百人赴凱道的活動，打出「加熱菸依法上市，就能通過菸捐挹注癌症新藥基金」的口號，台灣拒菸聯盟強調，這些特定團體一直要政府加速通過加熱菸上市審查，宣稱「只要開放加熱菸，年增超過200億菸捐稅」，都是為了增加青少年吸菸人口，怎麼可以為了龐大利益傷害台灣年輕人？

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，菸草公司不停丟出電子煙、加熱菸、加味菸的宣導，讓民眾傻傻分不清楚這些新興菸品的危害。菸商所說的年增200億元菸捐稅，要達到這個數字，等於要新增106萬年輕人吸食加熱菸。

林清麗提到，WHO已經警告，菸草公司的目標很明確，就是讓年輕一代對尼古丁成癮，電子煙、加熱菸等新興菸品，就是菸草公司的捷徑。台灣菸害防制法明文規定禁止電子煙，加熱菸則須通過上市審查才可販售。

去年3月22日施行「菸害防制法」，直至今年4月，才陸續有菸草公司送審資料全備齊。林清麗強調，菸商隨即大推加熱菸速通過審查上市，不斷提出「上市即可增加200億元菸捐稅」，而且又推「挹注百億癌症新藥基金」，到底在急什麼？

特定團體不斷遊說與宣傳「加熱菸是取代紙菸與戒菸」、「只要開放加熱菸，會年增超過200億菸捐稅」，林清麗認為，如果讓106萬年輕人淪陷，增加菸捐稅後，20年後再花千億讓這些人治癌症，簡直是本末倒置。

台灣拒菸聯盟指出，依法菸捐稅並非加熱菸審查條件，廠商送審資料也不包括菸捐稅等資料，審查委員根本無法審查，這都是菸商為營利，施壓政府、犧牲年輕人健康所製造出的假議題。政府應該依法行政，不可利用菸捐稅施壓審查委員，勇敢拒絕菸商干擾。