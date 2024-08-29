快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部：碳費尚未徵收 業者勿藉機哄抬房價

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

環境部力拚碳費制度年底前上路，卻有消息指出，不動產業者宣稱碳費徵收後，可能推升房價5%至10%。對此，內政部強調，碳費尚未徵收，環境部仍在進行溝通及評估作業，且碳費徵收對象並不包含營造業及不動產業，坊間有關綠色通膨的說法，並無科學計算基礎，內政部呼籲業者，不要以碳費徵收為由哄抬房價。

內政部說明，依「氣候變遷因應法」第28條規定，為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，得分階段對排放溫室氣體的直接排放源及間接排放源徵收碳費。環境部於2024年4月29日已預告「碳費收費辦法」草案。

內政部指出，目前環境部規劃碳費徵收對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量之電力業及製造業，其中，與建築成本較為相關的製造業為鋼鐵業及水泥業。有關建築成本包括土地成本、人工成本、規畫設計成本、原物料成本及機具成本等，徵收碳費將造成房價大漲的說法，顯非事實。

內政部指出，為提供業界正確的碳費認知，並強化產業溝通，建築研究所已會同環境部於6月7日 、11日及14日，分別於台北、台中、高雄舉辦3場「低碳建築政策交流座談會」，邀集不動產開發公會、建築師公會、土木技師公會、營造公會等公協會團體溝通，並預定於9月2日於中興大學舉辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，持續與各界進行對話與溝通。

內政部再次強調，碳費尚未徵收，費率也還在審議階段，呼籲建築相關原物料廠商切勿藉由碳費議題，惡意炒作上游原物料價格，民眾如果有發現明顯惡意炒作的相關情事，可撥打環境部設立的減碳專線（02)）2322-2050或以電子信箱netzero@moenv.gov.tw告知，環境部將進行查處。

房價 氣候變遷 環境部 碳建築 碳費 通膨

延伸閱讀

碳費明年起徵 環境部宣布啟動3基金促綠色新動能

影／環境部碳費3子法公告 我國正式邁入碳定價時代

碳費3子法今公告 碳費明年試申報 後年首收費

相關新聞

台梵關係生變？林佳龍：密切關注教廷跟中國的互動

日前國外媒體報導，梵蒂岡希望在中國大陸設立常設辦事處，將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。外交部長林佳龍今赴故宮參加文物捐贈儀式，被問到是否擔心台梵關係生變。他表示，會密切關注教廷跟中國的互動。

大日行賄起訴 凌濤：罷樑僅為掩蓋林右昌市府涉弊

針對近日司法判決、財政部審議，基隆市府接連獲勝，再加上大日遭起訴，國家政策研究基金會副執行長凌濤今日表示，大日涉行賄林右...

國衛院研究揭兒少上網風險 中小學生網路霸凌比率驟升

網路普及，社群團體使用率高，學生遭遇網路暴力情況也因此提升。「iWIN網路內容防護機構」今天舉辦兒少網路安全年會，國衛院...

藥事調劑費爭議延燒 醫界：幫藥師加薪不懂爭議何在

基層診所藥事服務費擬調高與社區藥局一致，引發醫、藥界衝突。衛福部健保署今與藥師公會全聯會開會，後續也要再找醫界代表共同討論。

韓國瑜接見瑞典跨黨派議員團 盼促進雙邊交流

立法院長韓國瑜今天接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，盼促進雙邊交流。瑞典議員一行表示，雖然台灣與瑞典地理位置相距遙遠，但有共同的價值，譬如民主、人權、法治，希望這次訪台能夠更加了解台灣，並且建立更好的合作。

排碳大戶2025年試申報碳費 2026繳費

環境部今天公布碳費3子法，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年才正式收費；環境部長彭啓明強調，目前沒有所謂中小企業要收碳費的問題，不需過度緊張造成恐慌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。