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外交部捐贈12件文物給故宮 持續文化外交使命

中央社／ 台北29日電
國立故宮博物院29日舉行外交部文物捐贈儀式，外交部捐贈銅器、瓷器及畫作，共計12件文物，部長林佳龍（左4）、故宮院長蕭宗煌（右5）出席。圖／中央社
國立故宮博物院29日舉行外交部文物捐贈儀式，外交部捐贈銅器、瓷器及畫作，共計12件文物，部長林佳龍（左4）、故宮院長蕭宗煌（右5）出席。圖／中央社

外交部去年致函故宮，盼致贈3件出自黃君璧、張大千等大師手筆的近代水墨畫，今年外交部進一步，連同過去寄存於故宮的9件文物一併致贈，12件文物7月起正式入藏故宮，持續文化外交使命。

國立故宮博物院今天舉行「外交部文物捐贈儀式」，由外交部長林佳龍代表捐贈4件銅器、5件瓷器和3幅近代水墨畫，由故宮院長蕭宗煌受贈並回贈感謝狀，現場展示其中3件文物，包含「民國 黃君璧 綠野山雲」、「商早期 獸面紋爵」及「明嘉靖 青花嬰戲圖碗」。

林佳龍致詞表示，外交部擁有許多國寶，且各個有故事，但文物若沒有被看見，價值就無法被彰顯，此次捐贈予故宮，希望文物不只能被典藏，還能運用於展覽、研究及教學等，文化外交不可或缺，未來文物入藏故宮也能持續協助台灣走向世界。

此次外交部贈予故宮文物，除現場展示3件文物外，另包含「商晚期 獸面紋尊」、「西周中期 回首夔紋簋」、「漢 銅鎏金銀洗」；「五代 白瓷浮雕蓮瓣式注壺」、「元 龍泉窯 青瓷注壺」、「明萬曆 青花群仙圖長頸瓶」、「明萬曆 青花釉裏紅嬰戲圖碗」；民國黃君璧「臺員明秀」及黃君璧、傅狷夫、江兆申、歐豪年、張大千聯合繪製「河岳日星圖」。

外交部本身擁有百餘件藝術收藏，去年外交部致函給故宮表達期望致贈3幅近代水墨畫作，可追溯至2015年時，外交部準備將其書畫典藏彙編成圖錄出版，於是邀請故宮協助提供畫作保存意見，後續畫作受潮，也是由故宮協助修復，才種下捐贈契機。此次捐贈另外9件文物則自1979年起，便寄存於故宮。

其中有趣的是，「明嘉靖 青花嬰戲圖碗」碗底貼著「中華民國駐柏林大使館，100號」與「1947年8月1日」之意的德文標籤，經故宮團隊爬梳推測，此件嬰戲圖碗應屬於中華民國駐德意志國柏林大使館，成為中華民國曾與德國建交的歷史見證。

林佳龍透露，故宮現在還「看上了」另外9件外交部文物，目前外交部正在整理當中。蕭宗煌表示，非常感謝外交部此次文物捐贈，使文物成為全民資產，故宮不敢說要當外交部的翅膀，但希望能成為外交部翅膀上的羽毛，讓外交能飛向更遠的地方。

國寶 國立故宮博物院 外交部 張大千 文物 林佳龍

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