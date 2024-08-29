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卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今諷刺，行政院發言人陳世凱毫無交通專業，卻能任交通部長，行政院長卓榮泰非常勉力要從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。圖／賴士葆臉書
國民黨立委賴士葆今諷刺，行政院發言人陳世凱毫無交通專業，卻能任交通部長，行政院長卓榮泰非常勉力要從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。圖／賴士葆臉書

交通部前部長李孟諺因爆發婚外情而辭職，行政院發言人陳世凱將任交通部長。國民黨立委賴士葆今諷刺，陳世凱毫無交通專業，行政院長卓榮泰非常勉力要從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。賴也批，中華民國沒有人才了嗎？

針對陳世凱將任交通部長一事，賴士葆說，真的是黑馬，史上最年輕的交通部長陳世凱，沒有交通專業，政治資歷也很稚嫩，擔任過台中市議員和競總及行政院百日發言人兩個職務，要接掌部會首長。卓榮泰非常勉力要從從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。

賴士葆表示，卓榮泰誇陳世凱服務熱忱，所以可以勝任。如果這是檢驗交通部長的標準，全台灣千萬職場的勞工都具備服務熱忱的條件。卓榮泰說陳世凱擔任台中市議員的經驗，熟悉地方交通所以可以擔任交通部長，這樣的論述未免貽笑大方，台中市的交通相較於涵蓋陸海空的全國交通業務，真的九牛一毛。不當的類比，只因為底氣不足。另外，卓榮泰吹噓陳世凱過去百日擔任行政院發言人，到過花蓮災區，還有很多交通設施現場會勘，及參與會議主持等等，真的讓人不忍聽聞，這些不能登廟堂的經歷，很多路人甲乙都有相關閱歷。

賴士葆說，是中華民國沒有人才了嗎？不是，有交通專業的文官，還有政治資歷完整的人才一堆，然而顏色對、跟對人，有人提拔就可以一步登天，就像過去被認為北農實習生的吳音寧，看不懂財報、沒有農產專業，但是前總統蔡英文挺，她就可以掌管北農。

賴士葆總結，陳世凱心知肚明自己的歷練不足，所以很誠實地說，他會尊重專業、快速用心學習、認真管理各部會相關業務。令人好奇的是，不具專業、還在學習的實習生如何管理各部會相關業務？

交通部長 卓榮泰 李孟諺 蔡英文 行政院 賴士葆 陳世凱

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