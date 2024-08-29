【重磅快評】作假帳剛好還林右昌公道？民進黨刷新三觀

引爆罷樑風暴的基隆東岸商場爭議又一官司偵結，檢方針對廠商行賄市府官員起訴官商11人，基隆市政府指該案為前市長林右昌時代發生，重創市府形象；林右昌靜默，前市府發言人指林與被起訴的技正及臨時人員沒有關係，並說技正是前市長張通榮任用，業者被查出做假帳「正好」還林公道。不知這種說法是否林右昌授意，但刷新三觀的邏輯還真是讓人瞠目結舌。

謝國樑以前市府時期委託經營東岸商場的大日開發公司涉及行賄等弊端，不符優先續約條件，於是重新招標，改由微風集團得標，後來爆發連串爭議，並演成罷免案；相關爭議的官司及財政部認定，謝市府已四連勝，昨天基隆檢方起訴大日行賄案11名官商，再度重創林右昌的施政及罷樑的正當性。

林右昌本人未對此事發聲，倒是他的前市府發言人游本明跳出來護主，指林右昌與被起訴的賀姓前技正及陳姓臨時人員沒有任何關係，林右昌的態度就是毋枉毋縱，謝市府及國民黨指稱林右昌圖利大日公司，根本是子虛烏有，政治抹黑。

游本明今天更在臉書發文，指檢方起訴書提及大日作假帳剛好證明謝國樑及國民黨為了政治鬥爭，「今天，終於還林右昌一個公道，謝國樑是否應該道歉？」 ；至於賀姓技正，游說，地方皆知賀是張通榮前市長任用的，賀和昨天出來甩鍋的交通處長王圳宏同為張的心腹。

林右昌有沒有圖利大日？檢方還沒查，或許因「政治正確」也不會去查，但游本明說根本是子虛烏有，進度實屬超前；再者，大日行賄案是發生在2022年8月間，當時的基隆市長還是林右昌，檢方動作很大，市府官員被收押，林市府卻不覺與大日的續約有問題，還說業者作假帳是還林右昌公道，難道市府的檢核機制不用檢討？更別說大日公司還成立「小英公司」涉嫌逃漏稅，請問林市府有什麼作為嗎？

更扯的是，游本明說賀姓技正是張通榮前市長任用的，是張通榮的心腹，意思就是說，即使官員有問題也是張通榮的事；但是，張通榮是2007年5月至2014年12月擔任基隆市長，都已經是十幾年前的事，這時候說出事官員是張通榮的心腹，這個鍋會不會甩得太遠了？

再說，林右昌當了8年的基隆市長，期間賀姓技正也持續被重用，賀在張通榮任內沒有出事，反而在林右昌任內出事，不正顯示林右昌馭下不嚴，識人不明？林右昌是不是也該自我檢討？怎麼反而放任前市府團隊成員出來當亂扯一通？林右昌如果不出來好好說明，只會躲在後面搞罷樑，這樣對得起基隆人嗎？