政院提修威權回復條例 請領賠償金不影響低收資格

行政院會今天通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。

行政院會今天通過內政部擬具的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，將函請立法院審議。

草案規定，請領賠償金權利不得抵銷；另外，草案也新增規範，依此條例請求財產所有權被剝奪回復的權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保。

草案也明定，依此條例受領的財產及給付，不計入社會救助法規定的家庭總收入及家庭財產；除受領人就其受領的財產自願供擔保者外，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中指出，這次修正增訂對相關請求權及所受領財產、給付之保護規範，使其低收入戶資格不受影響，並保障受領的財產、給付不得強制執行。

卓榮泰也說，權利回復賠償作業是國家對過往不法行為的反省與檢討，在時間上有急迫性，請內政部督導、協助權利回復基金會加速辦理，並設法讓更多尚未提出申請的被害者及其家屬知道這項權利，盡速提出申請。