【即時短評】欲封之位、何患無辭 陳世凱才是賴政府需要的人才

交通部前部長李孟諺因緋聞事件下台十天後，行政院長卓榮泰宣布遺缺由政院發言人陳世凱接任。對於陳世凱不具交通專業的質疑，卓榮泰說，陳世凱除了政治專長外，有企業管理的學習過程。言下之意，卓榮泰也知道陳世凱沒有交通專業，但重點是懂得政治藝術與分配管理，這才是賴政府需要的「人才」。

賴政府找陳世凱接替李孟諺交通部長首先凸顯的問題是，賴清德總統的用人圈圈小，導致人才庫不足，所以才會找沒有相關專業的人出任部長，這點從李孟諺出任交長就可看出。李孟諺出身常任文官，公職生涯專長在水利，但至少還有工程及政院秘書長、代理市長的經驗能和交通扯上邊。

至於陳世凱，卓榮泰說，賴總統跟他都認為，「陳世凱是一個窮他的政治學習領域上，可以擔負起這樣的工作」，並說，陳世凱在台中市議會服務多年，對地方交通事務相當熟悉跟了解，本身除了所學是政治專長外，又有企業管理的學習過程，由陳世凱帶領交通部，「我們都覺得非常適當且深具信心。」

從卓榮泰的描述中可以看出，陳世凱窮政治學習領域，政治專長當然不在話下，且在企業管理的學習過程中，勢必懂得資源分配；不難想像，這樣的一位人才，絕對善於直達天聽、轉達聖意之道，更擅長管理交通部龐大的資源，做最妥善的分配。

從陳世凱這樣的專長看來，當然就不需要交通專業，反正所有的交通問題，只要能傳達上級指示，妥善地分配資源，路要開到哪？橋要蓋在哪？交通專業的評估不再重要，特定人、特定團體利益的思考，恐怕才會是交通建設決定的關鍵，反正議員、發言人長期政治面的訓練，陳世凱一定能找到合理化非專業決策的美麗辭藻。

只不過，交通專業既繁且雜，花蓮被天災中斷的路如何改善，桃機三航廈蓋好後如何發揮效益，高鐵向南、向東延伸如何突破困境，交通部大多連專業人士都難完善的問題，陳世凱最後恐只是替錯誤政策負責的代罪羔羊。不過沒關係，會有千千萬萬個聽話地「陳世凱們」，反正民進黨欲封之位，何患無辭。