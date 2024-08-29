快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

會國台辦主任宋濤 夏立言：反台獨台海就能和平

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。夏立言表示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。

夏立言在會談中表示，國民黨一向遵循黨章、黨綱，來推動兩岸政策。九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。自1993年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經30多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。

夏立言認為，近期發生的一系列事件顯示，台海漸趨緊張、和平與繁榮機會在流失。這更加證明國民黨長久以來，站穩黨章、黨綱，主張兩岸和平發展路線的正確性。

夏立言指出，國民黨一向以維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作為己任。絕不樂見兩岸民間出現對立，更不樂見任何引發敵意的言行。兩岸雙方有責任和緩關係，保障兩岸民間合法正當的交流權益，確保雙方可以安穩互動。而不是放任關係惡化，讓民眾和企業隨時暴露在衝突風險之中。

夏立言提到，之前巴黎奧運賽場上，兩岸青年以球會友，精采的表現皆獲得兩岸民眾的共同肯定與祝賀；以中華傳統經典為背景製作的遊戲，在兩岸引發強烈討論。顯見大家在中華歷史、文化的基礎上，仍有許多共同的對話基礎，足以累積更多善意。

九二共識 兩岸政策 台海 國民黨 夏立言 宋濤 巴黎奧運

延伸閱讀

見夏立言 宋濤：願和國民黨在反台獨基礎上加強合作

再會北約前助理秘書長 夏立言：兩岸和平穩定至關重要

影／成果樂觀！陳玉珍赴北京爭取觀光 轉述宋濤原話：不會讓你們空手而歸

訪北京見國台辦宋濤 金門議長洪允典：希望大陸同胞來走一走

相關新聞

台梵關係生變？林佳龍：密切關注教廷跟中國的互動

日前國外媒體報導，梵蒂岡希望在中國大陸設立常設辦事處，將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。外交部長林佳龍今赴故宮參加文物捐贈儀式，被問到是否擔心台梵關係生變。他表示，會密切關注教廷跟中國的互動。

大日行賄起訴 凌濤：罷樑僅為掩蓋林右昌市府涉弊

針對近日司法判決、財政部審議，基隆市府接連獲勝，再加上大日遭起訴，國家政策研究基金會副執行長凌濤今日表示，大日涉行賄林右...

政院提修威權回復條例 請領賠償金不影響低收資格

行政院會今天通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。

【重磅快評】作假帳剛好還林右昌公道？民進黨刷新三觀

引爆罷樑風暴的基隆東岸商場爭議又一官司偵結，檢方針對廠商行賄市府官員起訴官商11人，基隆市政府指該案為前市長林右昌時代發生，重創市府形象。

【即時短評】欲封之位、何患無辭 陳世凱才是賴政府需要的人才

交通部前部長李孟諺因緋聞事件下台十天後，行政院長卓榮泰宣布遺缺由政院發言人陳世凱接任。對於陳世凱不具交通專業的質疑，卓榮泰說，陳世凱除了政治專長外，有企業管理的學習過程。

會國台辦主任宋濤 夏立言：反台獨台海就能和平

國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。夏立言表示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。