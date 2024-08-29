會國台辦主任宋濤 夏立言：反台獨台海就能和平
國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。夏立言表示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。
夏立言在會談中表示，國民黨一向遵循黨章、黨綱，來推動兩岸政策。九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。自1993年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經30多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。
夏立言認為，近期發生的一系列事件顯示，台海漸趨緊張、和平與繁榮機會在流失。這更加證明國民黨長久以來，站穩黨章、黨綱，主張兩岸和平發展路線的正確性。
夏立言指出，國民黨一向以維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作為己任。絕不樂見兩岸民間出現對立，更不樂見任何引發敵意的言行。兩岸雙方有責任和緩關係，保障兩岸民間合法正當的交流權益，確保雙方可以安穩互動。而不是放任關係惡化，讓民眾和企業隨時暴露在衝突風險之中。
夏立言提到，之前巴黎奧運賽場上，兩岸青年以球會友，精采的表現皆獲得兩岸民眾的共同肯定與祝賀；以中華傳統經典為背景製作的遊戲，在兩岸引發強烈討論。顯見大家在中華歷史、文化的基礎上，仍有許多共同的對話基礎，足以累積更多善意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言