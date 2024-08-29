會國台辦主任宋濤 夏立言：反台獨台海就能和平

國民黨副主席夏立言率代表團參加今明兩天於江西舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。夏立言表示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。

夏立言在會談中表示，國民黨一向遵循黨章、黨綱，來推動兩岸政策。九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。自1993年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經30多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。

夏立言認為，近期發生的一系列事件顯示，台海漸趨緊張、和平與繁榮機會在流失。這更加證明國民黨長久以來，站穩黨章、黨綱，主張兩岸和平發展路線的正確性。

夏立言指出，國民黨一向以維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作為己任。絕不樂見兩岸民間出現對立，更不樂見任何引發敵意的言行。兩岸雙方有責任和緩關係，保障兩岸民間合法正當的交流權益，確保雙方可以安穩互動。而不是放任關係惡化，讓民眾和企業隨時暴露在衝突風險之中。

夏立言提到，之前巴黎奧運賽場上，兩岸青年以球會友，精采的表現皆獲得兩岸民眾的共同肯定與祝賀；以中華傳統經典為背景製作的遊戲，在兩岸引發強烈討論。顯見大家在中華歷史、文化的基礎上，仍有許多共同的對話基礎，足以累積更多善意。