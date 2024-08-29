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接見瑞典議員訪團 副總統：一起捍衛共享價值與利益

中央社／ 台北29日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團表示，感謝瑞典政府多次公開表達對區域安全情勢的關切，以及反對使用武力或脅迫改變現狀的立場。持續與台灣站在一起，捍衛共享的價值與利益。

蕭副總統上午接見「台瑞典國會議員協會」（STPA）跨黨派訪問團國會議員芙娜薇（LottaJohnsson Fornarve）、韋納霍爾（John Weinerhall）及哈格斯坦（Göran Hargestam）。

蕭副總統致詞時首先代表總統賴清德、政府和人民歡迎瑞典國會組織跨黨派代表團訪台，持續關心台灣與瑞典的夥伴關係。並感謝瑞典政府多次公開表達對區域安全情勢的關切，以及反對使用武力或脅迫改變現狀的立場。

蕭副總統表示，兩國都很關心維護區域的和平穩定，及保護得來不易的民主與自由，她要感謝包括瑞典在內的國際友人，持續與台灣站在一起，捍衛共享的價值與利益。

蕭副總統也感謝訪團遠道而來，她看到訪團在台灣參訪的相關文章，很高興訪賓有機會親身見證台灣強健的民主及社會韌性。

瑞典 蕭美琴 議員 賴清德

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