【重磅快評】吃鐵吃銅吃國家 幸好鄭文燦辦事不力

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭起訴求刑12年，鄭文燦隨即展現2小時內抱出2800萬元的實力辦理交保，不愧「鄭百億」的江湖封號。幸好鄭文燦也有辦事不力的時候，才揭開民進黨貪腐的真面目；但直轄市長拿錢不辦事遭堵追問的一幕，仍然讓人驚心。

2017年9月，時任桃園市長的鄭文燦收賄500萬元，為可獲利24億元的開發案護航，但在獲知行賄業主遭監聽後，在2018年3月的專案會議上改變態度，不再支持開發案。5月業主再送600萬政治獻金，鄭文燦一方面怒斥業主「嘴巴很大」被監聽，一方面照吞獻金，似乎沒在怕。

不過，到2018年8月，業主終究不甘500萬賄款和600萬政治獻金都打了水漂，更不滿鄭文燦錢拿走了卻不辦事，竟然追踪鄭文燦活動行程，到場堵人追問。鄭文燦心感不安，當晚就歸還1100萬元賄款和政治獻金，並且再提業主遭監聽，還強調已經看到譯文了。

檢方的起訴書沒有說明那一幕業主追踪鄭文燦堵人追問的情景。但可想而知，業主在鄭文燦夜訪友人時，突然現身，還跟隨進入，追問辦事進度，鄚文燦即使沒有當場臉色大變，應該也是整個行程都忐忑不安，因此決定連夜退還賄款及政治獻金。

其實，鄭文燦知道業主被監聽後，不再支持開發案，已經形同畫清界線，甚至在檯面上挖出一條護城河。但這看在業主眼裡，很可能只是鄭文燦藉端抬價，尚需更多打點，於是加碼再送政治獻金。而鄭文燦居然不辦事也不退錢，獻金還繼續照拿，貪得無厭，難怪業主不滿反撲，甚至直接堵人，當面質問。

一般業主不敢也沒能力反撲，「大阿哥」鄭文燦不放眼裡；但這個案子的業主膽敢追踪直轄市長晚間行程堵人，應該會讓他對魚死網破的下場有所忌憚。鄭文燦退還賄款及政治獻金時，特別強調已經看到業主遭監聽的譯文，除再度示警外，顯然也是在向業主解釋拿錢不辦事或辦事不力的原因。

但也幸好這次鄭文燦拿錢不辦事或辦事不力，遭業主反撲，讓鄭從收賄到退款的過程留下更多鐵證，否則不但業主可能爽吞24億不法土地變更利益，鄭文燦也照行規笑納1100萬零頭，一切船過水無痕，現在還是2028挑戰賴清德的潛在對手。

其實從鄭文燦家裡床頭暗櫃搜出來源不明的678萬現金，鄭文燦還為其他業主辦了多少事，有待追查；但直轄市長被業主追踪堵人質問，那一幕著實勁爆。民進黨，特別是新潮流，吃鐵吃銅吃國家，已經不當一回事；幸好，鄭文燦這次辦事不力。