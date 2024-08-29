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綠肯定陳世凱接交通部長 藍：沒有蜜月期要做出成績

中央社／ 台北29日電

行政院發言人陳世凱即將接任交通部長，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，陳世凱長期在政治工作領域，是不可多得的好人才；國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，沒有蜜月期，期待聽到新任交通部長的重大政策方向。

前交通部長李孟諺日前請辭，行政院長卓榮泰今天宣布由陳世凱接任交通部長，陳世凱預計9月2日上任。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會說，陳世凱過去擔任民意代表，爭取台中地區重大交通建設不遺餘力，對跨部會重要政策，多所參與及掌握，競選期間擔任發言人，對國家希望工程、發展願景都相當了解，明確掌握國家重大政策發展方向。

不過，吳思瑤也提到，立法院新會期即將開議，下會期是預算會期，交通部是大部會，要趕緊熟悉行政立法工作，交通部門的重要預算及法案，應盡快上手，進入狀況。

洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪時指出，交通是專業，交通建設是可長可久的百年大計，各地方的建設不分黨派、不分你我，大家一起來支持。

他說，外界關注陳世凱的交通專業在哪，有沒有掌管大部會的能力，畢竟交通部每年的預算高達新台幣幾百億元，再加上包括國道公路建設管理基金在內相關基金的預算，有沒有辦法帶領整個部會往前邁進。

洪孟楷表示，期待聽到新任交通部長的重大政策方向，譬如改善台灣交通行人地獄，還有對於重大公路、鐵道，以及台鐵、航空、觀光等，方針和政策方向在哪。

洪孟楷說，沒有蜜月期給賴政府團隊，希望每位部長上任都能直接上火線，要做出成績。

交通部長 立法院 陳世凱

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