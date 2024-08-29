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大日行賄起訴 凌濤：罷樑僅為掩蓋林右昌市府涉弊

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家政策研究基金會副執行長凌濤今日表示，大日涉行賄林右昌市府遭起訴，令外界恍然大悟，原來罷樑團體想要遮掩的是林右昌市府涉弊的惡臭。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會副執行長凌濤今日表示，大日涉行賄林右昌市府遭起訴，令外界恍然大悟，原來罷樑團體想要遮掩的是林右昌市府涉弊的惡臭。圖／聯合報系資料照片

針對近日司法判決、財政部審議，基隆市府接連獲勝，再加上大日遭起訴，國家政策研究基金會副執行長凌濤今日表示，大日涉行賄林右昌市府遭起訴，令外界恍然大悟，原來罷樑團體想要遮掩的是林右昌市府涉弊的惡臭，「罷樑團體頓失正當性」，繼續自甘打手，是傷害基隆的市民、基隆的民主政治。

凌濤表示，罷樑團體起初以東岸商場爭議為談資發起罷免案，不料大日、主富公司接連在司法敗陣，讓罷樑毫無正當性。外界質疑，為何民進黨在罷免連署的最後一階段，要大舉介入，就是要罷免案成案，現在終於真相大白，原來基隆市前市長林右昌是透過罷免案轉移自己任內市府涉弊的事實。

凌濤提醒，林右昌從基隆卸任，接任民進黨秘書長圖謀2026挑戰直轄市長選舉，眾所皆知，然而林右昌利用傷害基隆市政發展作為個人的墊腳石，不僅無法感動任何一個縣市的民心，更摧毀自己的「起家厝」，基隆市民也不會相挺，簡直是「賠了夫人又折兵」，整體策略一敗塗地。

凌濤強調，過去他屢次點名主富公司在司法及政治攻防站不住腳、罷樑團體有民進黨介入影子，如今更找到箇中理由，可說是真相大白。凌濤說，在這件事上，他可以不要他個人的公道，但林右昌必須因搗亂基隆民主及城市發展，深深向基隆市民道歉。

凌濤 基隆 林右昌 謝國樑

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