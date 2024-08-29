看守期仍開院會引違憲質疑 劉建忻：迫於無奈
本屆考試院於月底卸任，新任考試院確定無法及時就任，考試院會今決議，看守期間考選部長、銓敘部長和保訓會主委3首長仍得召開院會，處理「緊急必要事項」，避免國考停擺。國民黨立委翁曉玲質疑，沒有考試委員的會議合法合憲嗎？考試院秘書長劉建忻受訪表示，採取權宜做法是迫於無奈，且考試院才是受害者，要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。
劉建忻說，今日院會除3項權益措施外，還通過8個臨時動議，當中有一個是警察人事條例修正的會銜，與警察殉職的撫卹有關；有4個是考試辦理過程當中，各項典試人員名單通過、遴聘的案子；另3個是上周啟辦的國家考試之典試委員名單。若院會不開，這些依法應在院會中被討論的程序便無法進行，他舉今日例子是說明，為何考試院院會不開會，會影響到其他機關的運作，也會影響考試的辦理。考試院迫於形勢，迫於無奈，必須採取權益做法。
劉建忻表示，謝謝大家願意關心和討論考試院的運作、法制規定。此次憲政爭議的起源是來自於第14屆無法如期就任，造成考試院空窗現象，而且影響到考試院行使憲政職權，在這狀況下，考試院本身是受害者，考試院不是造成問題的機關。更嚴重的事情是造成僵局，院會跟院務無法運作的話，會直接影響到憲法裡面保障人民的應考試和服公職權，以及工作權。
劉建忻提到，考試院也辦理專技證照考試，如醫師、律師、會計師、護理師、社工師等75種到80種專技證照，考到證照後才有辦法去工作。如果無法讓這些考試順利辦理，會影響到大家的工作權，會再進一步影響社會公益。例如醫院不能補醫師，在政府機關裡的專業人員都不能補，如果都不能補，會對社會公益造成很大的影響。這些人民受到憲法保障的基本權才是更嚴重的問題，也才是考試院最優先要關心的事情。
劉建忻再舉去年高普考為例，表示去年從3月起，到12月辦理完成，10個月當中有10多次進入院會做決議，在這10個月裡，大概只有2個月沒有送相關的案子進入院會。
劉建忻指出，倘若院會停開，很多業務只能停擺，相關法令沒有預設到正副院長、考試委員的狀況。9月高普考就會有增額錄取名額，依法須送院會，若9月無法召開院會，便無法提報，考試後面的程序如第一次榜示跟第二次的辦理都會受到影響，程序是一關卡一關，這關過了才能進行下一關，所以並非如大家所說日期定好就照著走。依照《典試法》規定，許多程序都需送到院會決定。
劉建忻坦言，考試院同仁對目前狀況感到無所適從，考試院比任何人都希望考試正常運行，但既然狀況已發生，必須做負責任的憲政機關，有責任做危機管理，不能看著院務停擺。權益措施只是暫時性的、非常態的，並不視權宜作措施為常態。要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。
劉建忻直言，某些人可能不是很了解法治程序或實務運行上，院會停擺會造成什麼影響。他認為此事是憲政機關運作精神跟憲法保障人民基本權兩者之間的衝突，面對衝突，考試院認為毫無疑問的應以保障人民權益為優先，這是為何院會仍須運行，因為如此才能合法妥適的辦理考試跟運行考試院事務。他也知道爭論不可避免，故才會說考試院會看守期間的運作須有所節制，不處理重大政策跟法案，只能處理緊急必要事項，且決議須經第14屆追認。
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