看守期仍開院會引違憲質疑 劉建忻：迫於無奈

本屆考試院於月底卸任，新任考試院確定無法及時就任，考試院會今決議，看守期間考選部長、銓敘部長和保訓會主委3首長仍得召開院會，處理「緊急必要事項」，避免國考停擺。國民黨立委翁曉玲質疑，沒有考試委員的會議合法合憲嗎？考試院秘書長劉建忻受訪表示，採取權宜做法是迫於無奈，且考試院才是受害者，要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。

劉建忻說，今日院會除3項權益措施外，還通過8個臨時動議，當中有一個是警察人事條例修正的會銜，與警察殉職的撫卹有關；有4個是考試辦理過程當中，各項典試人員名單通過、遴聘的案子；另3個是上周啟辦的國家考試之典試委員名單。若院會不開，這些依法應在院會中被討論的程序便無法進行，他舉今日例子是說明，為何考試院院會不開會，會影響到其他機關的運作，也會影響考試的辦理。考試院迫於形勢，迫於無奈，必須採取權益做法。

劉建忻表示，謝謝大家願意關心和討論考試院的運作、法制規定。此次憲政爭議的起源是來自於第14屆無法如期就任，造成考試院空窗現象，而且影響到考試院行使憲政職權，在這狀況下，考試院本身是受害者，考試院不是造成問題的機關。更嚴重的事情是造成僵局，院會跟院務無法運作的話，會直接影響到憲法裡面保障人民的應考試和服公職權，以及工作權。

劉建忻提到，考試院也辦理專技證照考試，如醫師、律師、會計師、護理師、社工師等75種到80種專技證照，考到證照後才有辦法去工作。如果無法讓這些考試順利辦理，會影響到大家的工作權，會再進一步影響社會公益。例如醫院不能補醫師，在政府機關裡的專業人員都不能補，如果都不能補，會對社會公益造成很大的影響。這些人民受到憲法保障的基本權才是更嚴重的問題，也才是考試院最優先要關心的事情。

劉建忻再舉去年高普考為例，表示去年從3月起，到12月辦理完成，10個月當中有10多次進入院會做決議，在這10個月裡，大概只有2個月沒有送相關的案子進入院會。

劉建忻指出，倘若院會停開，很多業務只能停擺，相關法令沒有預設到正副院長、考試委員的狀況。9月高普考就會有增額錄取名額，依法須送院會，若9月無法召開院會，便無法提報，考試後面的程序如第一次榜示跟第二次的辦理都會受到影響，程序是一關卡一關，這關過了才能進行下一關，所以並非如大家所說日期定好就照著走。依照《典試法》規定，許多程序都需送到院會決定。

劉建忻坦言，考試院同仁對目前狀況感到無所適從，考試院比任何人都希望考試正常運行，但既然狀況已發生，必須做負責任的憲政機關，有責任做危機管理，不能看著院務停擺。權益措施只是暫時性的、非常態的，並不視權宜作措施為常態。要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。