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郝龍斌堅守京華城容積柯文哲不能？ 趙少康：在一念之間

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對京華城容積率爭議，中廣前董事長趙少康表示，郝龍斌能固守容積率不退讓，柯文哲就配合辦理？他認為自己的中心思想與是非判斷，是京華城容積率最後拍板的關鍵。圖／聯合報系資料照片
針對京華城容積率爭議，中廣前董事長趙少康表示，郝龍斌能固守容積率不退讓，柯文哲就配合辦理？他認為自己的中心思想與是非判斷，是京華城容積率最後拍板的關鍵。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長內任，放寬京華城容積率，引發一連串爭議。中廣前董事長趙少康表示，台北市前市長郝龍斌能固守容積率不退讓，柯文哲就配合辦理？他認為自己的中心思想與是非判斷，是京華城容積率最後拍板的關鍵。

趙少康表示，柯文哲競選期間的政治獻金假帳風波，最多只會對柯文哲跟民眾黨的形象有傷，不至於終結政治生命。但是京華城案牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛，隨著檢調開始採取行動，京華城案的真相應該會越來越清楚。

趙少康提到，郝龍斌當市長8年，固守京華城392％的容積率不退讓，怎麼柯文哲上任以後，容積率就兩度調高到840％，當中牽涉的利益高達200億元。而郝龍斌當市長8年，被搜索聲押的應曉薇也是台北市議員，為什麼郝龍斌可以扛下議員的關切壓力，柯文哲就配合辦理？

趙少康說，他不相信柯文哲決定放寬京華城容積率，完全是因為應曉薇的運作，柯文哲跟沈慶京的關係如何？柯文哲選總統期間這麼多匿名的現金捐款，有沒有可能是財團化整為零捐的？前後有沒有對價關係？這麼多疑點，必須全部釐清，才不辜負396萬投給柯文哲的「小草」對柯文哲的信任。

趙少康認為，即使有來自議員、財團、監察院的壓力，但身為首都市長，自己的中心思想與是非判斷，是京華城容積率最後拍板的關鍵，能不能堅守市民的最高利益，關乎市長一念之間。

趙少康呼籲，沈慶京說前市府有官員透過律師向其索賄，大家都很想知道是誰，為了讓真相早日大白，請沈慶京直接公布誰向其索賄，該被法辦的人，一個都不能跑不掉。

容積率 柯文哲 趙少康

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