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新聞幕後／沈慶京為何找上應曉薇？關鍵原因曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
京華城容積率爭議，北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京28日晚間移送台北地檢署偵訊。記者胡經周／攝影
京華城容積率爭議，北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京28日晚間移送台北地檢署偵訊。記者胡經周／攝影

京華城案風波愈演愈烈，台北地檢署昨聲押禁見威京集團主席沈慶京、國民黨市議員應曉薇。知情人士表示，京華城840%容積率實在太高，「沒有議員想碰。」但應曉薇和沈慶京兩人因軍系關係密切，導致應曉薇多年來關切通過京華城容積率。

2015年，網友發出應曉薇和沈慶京被拍下搭機比鄰而坐，飛往澳門的照片，應當年被問及此事，她稱是巧遇，更懷疑是空姐偷拍而投訴航空，還狀告網友妨害名譽，但最終北檢以不起訴處分。

前立委高嘉瑜也在臉書指出，沈慶京跟應曉薇不僅搭飛機都能「巧合」的坐在一起，連面對檢調約談的回應也都很有默契的相似，「感覺就像是同一個人說的話，果然是一路人。」

一名熟悉地方人士說，沈應兩人關係其實要從沈慶京家族說起，父親是沈春池是中校官階退伍，弟弟沈慶光是國民黨中常委的黃復興系統，而身為黃復興系統出身的應曉薇當然也和沈兩兄弟熟戲。

他說，在2020年時，郝龍斌與江啟臣競選黨主席，郝的操盤手蕭景田為了尋求黃復興體系的支持，找到沈慶光和應曉薇的乾爹金恩慶，交換條件就是要讓應能上位到中常委，確實也在2020年當選。

他說，直到後來雙子星案，應曉薇挺中華工程因此與郝龍斌交惡。而在京華城案，應曉薇這4到5年來，每半年就要求開一次會，前後加總至少9、10次，「不過容積率提高到840％，很多人都不敢碰。」兩人關係可見一斑，但應曉薇強調自己清白，只是接受陳情協助，一切仍待司法釐清案情還她清白。

台北市議員應曉薇涉收賄關說放寬京華城容積率，今晨遭檢方聲押。記者黃義書／攝影
台北市議員應曉薇涉收賄關說放寬京華城容積率，今晨遭檢方聲押。記者黃義書／攝影

應曉薇 沈慶京 黃復興

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