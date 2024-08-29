新聞幕後／沈慶京為何找上應曉薇？關鍵原因曝光

京華城案風波愈演愈烈，台北地檢署昨聲押禁見威京集團主席沈慶京、國民黨市議員應曉薇。知情人士表示，京華城840%容積率實在太高，「沒有議員想碰。」但應曉薇和沈慶京兩人因軍系關係密切，導致應曉薇多年來關切通過京華城容積率。

2015年，網友發出應曉薇和沈慶京被拍下搭機比鄰而坐，飛往澳門的照片，應當年被問及此事，她稱是巧遇，更懷疑是空姐偷拍而投訴航空，還狀告網友妨害名譽，但最終北檢以不起訴處分。

前立委高嘉瑜也在臉書指出，沈慶京跟應曉薇不僅搭飛機都能「巧合」的坐在一起，連面對檢調約談的回應也都很有默契的相似，「感覺就像是同一個人說的話，果然是一路人。」

一名熟悉地方人士說，沈應兩人關係其實要從沈慶京家族說起，父親是沈春池是中校官階退伍，弟弟沈慶光是國民黨中常委的黃復興系統，而身為黃復興系統出身的應曉薇當然也和沈兩兄弟熟戲。

他說，在2020年時，郝龍斌與江啟臣競選黨主席，郝的操盤手蕭景田為了尋求黃復興體系的支持，找到沈慶光和應曉薇的乾爹金恩慶，交換條件就是要讓應能上位到中常委，確實也在2020年當選。