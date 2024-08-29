再喊沒有限貸令 卓榮泰：會滿足民眾正常的資金需求
新青安政策造成房市交易升溫，各家銀行貸款接近滿水位，中央銀行日前找34家銀行「喝咖啡」，被解讀為是「限貸令」。行政院長卓榮泰今天在院會中重申，政府不會有限貸令，會顧及民眾的權益不受影響，會滿足到一般民眾正常的資金需求。
行政院發言人陳世凱今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰在昨天已清楚宣示，政府不會有限貸令，近期中央銀行是對市場穩定安全機制預先做了努力，希望大家在更安全的準備中，因應民眾的需要，讓正常的金融行為依序進行。
卓榮泰再次重申，政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足到一般民眾正常的資金需求。
卓榮泰強調，台灣的金融市長體質相當不錯，而金融監督管理的目的是為了維持市場秩序跟穩定，金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益，希望業者能在政策的原意下，提升營運的體質，以利台灣未來的經濟發展，也希望人民知道，政府為係金融市場安全穩定秩序的用心。
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