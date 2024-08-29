避免空轉 考院3部級首長得開院會處理「緊急必要事項」

第13屆考試院任期將屆，但第14屆已確定無法如期就職，考試院將自9月1日進入看守狀態。考試院今日舉行本屆最後一次院會，通過「考試院會議規則」修正案，新增看守期間考選部長、銓敘部長和保訓會主委3首長仍得召開院會，處理「緊急必要事項」；院會同時訂定「考試院公文蓋用印信及簽署注意事項」，看守期間公文書簽署得以機關全銜代替院長署名。

考試院秘書長劉建忻會後表示，依考試院組織法規定，院會的職掌為「決定憲法所定職掌之政策及其有關重大事項」，歷來考試院皆透過院會的召開，以合議制方式形成決策，若於看守期間停止院會運作，將造成考試院各項憲定職掌無法執行，至關重大；尤其是在典試法所規範的考試辦理程序中，院會扮演不可或缺的法定角色，若停止其運作將影響國家考試的辦理。

劉建忻說，考試院經過再三衡酌，基於使國家考試的法定程序皆能遂行，始能夠依法、如期辦理各項國家考試等考量，看守期間仍有繼續召開院會必要。

劉建忻指出，院會依考試院組織法由院長、副院長、考試委員及考試院所屬部會首長所組成，於看守期間將僅有部會首長3人（考選部部長、銓敘部部長和保訓會主委）得以出席院會。由於現行的「考試院會議規則」並未規範正副院長與考試委員同時出缺時，院會應如何運作，為使看守期間的院會仍得持續召開，今日院會通過「考試院會議規則」修正案，增訂「院長、副院長、考試委員同時出缺時，為處理緊急必要事項，得由第2條第1項其他應出席人員（考試院所屬部會首長）召集會議」規定。

劉建忻說，為了在非常態的看守期間，仍能夠依法如期辦理各項國家考試，並避免考生權益、公務人員權益及各憲政機關的運作受到影響，考試院迫於情勢必須採取權宜措施，由現實上可出席、且仍具考試院組織法所定院會出席人員資格的部會首長繼續運作院會，這是較為合法妥適的權宜作法。

劉建忻進一步指出，基於這樣的院會組成與現行院會組成有相當差異，為避免引起妥當性爭議，看守期間的院會必須有所節制；故新修正的考試院會議規則特別規定，看守期間院會僅限於處理「緊急必要事項」，不處理重大法案或政策；且看守期間的院會議決事項，皆須於下屆就職後提請追認。換言之，第14屆仍須及早就任，才能讓考試院儘速恢復正常運作，並使各項法制程序得以完備。