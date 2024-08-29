出任交長將被「前老闆」質詢　陳世凱緊張神情藏不住

行政院長卓榮泰今天宣布，行政院發言人陳世凱將接任交通部長，預計9月2日、下周一上任，針對未來期許及外界質疑聲浪，陳世凱設下尊重專業、用心學習及認真管理的3大期許。被問到未來可能被「前老闆」、民進黨立委蔡其昌在立法院質詢，他說，蔡是他從政以來的老師，「學生被老師質詢當然會相對緊張」。

前交通部長李孟諺被爆婚外情，上周請辭獲准，成74年來任期最短交長，現由交通部政務次長陳彥伯代理部長。賴清德總統與卓榮泰近日徵詢陳世凱接任交通部長，並在昨天拍板該人事。

卓榮泰指出，賴清德跟他都認為，陳世凱能擔負起這樣的工作，陳過去在台中市議會服務多年，對地方交通事務相當熟悉跟了解，本身除了所學是政治專長外，又有企業管理的學習過程，相信陳世凱有足夠能力及充分準備，能因應交通部的繁雜業務，「我們都覺得非常適當且深具信心。」

陳世凱今天在行政院會後記者會時說明，行政院正在進行程序，若順利，預計9月2日、下周一就會接任，卓揆也正在努力徵詢行政院發言人，目前先由副發言人謝子涵暫代。也就是說，陳世凱接任發言人的時間為103天，今天是最後一次以發言人身份主持院會後記者會。

被問到未來期許，及如何回應外界質疑聲量，陳世凱說，未來在交通部業務上會尊重專業，並用心學習，畢竟交通部業務非常大，涉及陸、海、空及許多事業單位，與大家息息相關，他必須認真管理。未來他的三個努力方向就是，尊重專業、快速用心學習，以及認真管理各部會的相關業務。

媒體詢問，陳世凱曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，由於蔡其昌隸屬立法院交通委員會，未來將被「前老闆」質詢，陳世凱笑說，蔡其昌是他從政以來的老師，學生被老師質詢當然會相對緊張，相信老師會傳授給他許多對交通部業務的理解，或傳授他一些絕招和工夫。

陳世凱今年47歲，民進黨青年軍出身的他，因就讀東海大學政治系與台中結緣，畢業後曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員，此次總統大選期間，擔任總統當選人賴清德競辦發言人之一，在大選期間深受賴清德信賴，也是黨內重點栽培的中生代。