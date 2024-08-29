獨／健保署新副署長下周上任驚傳生變 劉宜亷8字回應

衛福部健保署副署長一職，上月底傳出由桃園市前衛生局長劉宜亷接任，當時，劉宜亷對外證實，並期待到健保署服務，為全民健康盡一份心力。但沒想到，就在劉宜亷下周一、9月2日上任前，驚傳此人事令生變。對於下周會不會到健保署任職，劉宜亷接受採訪時低調回應，「沒有，謝謝關心，謝謝」，隨即掛上電話。

衛福部健保署前副署長李丞華，於今年6月屆齡退休，副署長一職懸缺多日，上月31日確定將由劉宜亷接任。當時健保署長石崇良表示，他任職醫事司、醫事處時，經常和地方衛生局互動，與劉宜亷認識也算久了，並不陌生，而劉宜亷為家醫科醫師，也有法律的學歷及背景為「醫法雙修的天才」，期待未來在健保領域可以幫忙很多。

但沒想到，還不到一個月，近日傳出人事案生變，據了解，政府高層對劉宜亷先前的感情事件有不同的意見，認為政府官員已歷經多起感情事件，外界觀感不佳，包括交通部前部長李孟諺才剛因感情事件請辭獲准，因此在相關人事安排上多有考慮，進而勸退劉宜亷。至於新任副署長人選仍在研議。

劉宜亷今接受本報採訪時，對於下周會不會到健保署任職，原本不願多談，最後仍低調回應，「沒有，謝謝關心，謝謝」，隨即掛上電話。

劉宜亷為台灣大學公衛研究所碩士、政治大學法律研究所碩士、清華大學科技法律研究所博士班及美國約翰霍普金斯大學衛生政策與管理博士等學位，對富有法學及醫學等知識，也曾任宜蘭縣政府、苗栗縣政府及桃園縣政府衛生局長，更擔任過龍潭敏盛醫院院長、敏盛綜合醫院院長及敏盛智慧醫療城院長。