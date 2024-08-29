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預言檢調會約談柯文哲 吳思瑤：民眾黨是政治詐騙集團

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨政治獻金假帳爭議延燒，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨就是政治詐騙集團，爛帳越扯越多。記者林縉明／攝影
民眾黨政治獻金假帳爭議延燒，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨就是政治詐騙集團，爛帳越扯越多。記者林縉明／攝影

京華城容積率爆增案，台北地檢署昨天約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並聲請羈押禁見。傳出時任台北市長柯文哲將是下波約談對象，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，京華城案確實是柯文哲涉貪最嚴重的案子，相關人都已經被傳喚，柯文哲作者主事者，檢調勢必會傳喚柯文哲協助釐清案情。

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，同時柯文哲又捲入民眾黨今天下午預計舉行記者會說明，為了避免製造誤會、造成更多以訛傳訛，僅會聚焦在政治獻金案，不會談及京華城案。

吳思瑤表示，京華城確實是柯文哲涉貪最嚴重的案子，柯文哲也被列為被告偵辦中，相關人士都會被傳喚到案，柯文哲作為主事者，也涉及主導者，透過傳喚柯文哲來釐清案情，應該是檢調會進行的動作。

對於民眾黨下午將開記者會說明，吳思瑤批評，民眾黨就放羊的孩子，過去幾次記者會越說越不清楚，爛帳越扯越多，民眾黨現在在政治急診室，柯文哲能夠用葉克膜替民眾黨止血嗎？

吳思瑤說，民眾黨再多葉克膜都沒用，社會看得很清楚，民眾黨就是大型的政治詐騙集團，唯一的方式就是說實話。

吳思瑤 柯文哲 民眾黨

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