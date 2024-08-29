影／陳世凱接交長 卓榮泰：適當且具服務熱忱

行政院長卓榮泰上午親自宣布由行政院發言人陳世凱接任交通部長，卓榮泰表示對陳世凱是適當、而且深具信心，尤其陳世凱的服務熱忱，他總是很熱忱地接大家對他的詢問。行政院發言人擬由副發言人謝子涵暫時代理。交通部前部長李孟諺因被爆出十年爆婚外情，上周請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長。

陳世凱今年47歲，1977年出生於新竹市，民進黨青年軍出身的他，因就讀東海大學政治系與台中結緣，畢業後曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員，過去還曾民進黨徵召參與2013年立委補選，對決深具地方實力的顏寬恒但落敗，2016年再戰未果。陳世凱表示未來三個部分要努力，尊重專業、自己本身會非常快速而且用心的學習、會認真地來管理各部會的相關業務。 行政院長卓榮泰（左）上午親自宣布由行政院發言人陳世凱（右）接任交通部長，卓榮泰表示對陳世凱是適當、而且深具信心，尤其陳世凱的服務熱忱，他總是很熱忱地接大家對他的詢問。記者蘇健忠／攝影 行政院長卓榮泰（左）上午親自宣布由行政院發言人陳世凱（右）接任交通部長。記者蘇健忠／攝影