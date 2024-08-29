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政院發言人陳世凱接任交通部長 交通業界評價兩極

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院發言人陳世凱接任交通部長。圖／行政院提供
行政院發言人陳世凱接任交通部長。圖／行政院提供

交通部前部長李孟諺被爆出10年爆婚外情，上周請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長。行政院今拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。對此，交通業界評價兩極，有人認為，交通業務複雜且廣泛，陳過去經歷不足，擔心無法勝任；另也有人認為，只要有處理政策的統合能力，並善與不同立場團體溝通，都樂觀其成。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，陳世凱過去僅擔任台中市議員、政院發言人，沒有看到實質政績，而交通需要學習的很多，且涵蓋範圍廣，過去包括前部長李孟諺、代理部長陳彥伯都是累積一定經歷才接任，不確定陳是否有能力。他也說，認同民進黨願意拉拔年輕人，但把重要的位置讓一張白紙擔當，可能也會讓他受不了。

劉鴻樟指出，交通問題複雜，由於很多制度過於老舊，現階段需要大刀闊斧改革，當新的法令出來，首長必須有能力跟地方或職業團體溝通，若是像過去官僚做法，沒有完善溝通就執行，就會像去年交通惡法忙了一整年，最後又修正回來。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜則認為，無論是誰接任交通部長一職，都要有處理政策的統合能力，並跟不同立場團體溝通。不管是交通體系出身，或是政治專長，只要願意推動人本交通都樂觀其成，盼上台後能持續跟相關團體互動，不要讓交通政策繼續搖擺，因為當前交通死傷數字還有很大進步空間。

熟悉觀光領域的創新旅行社董事長李奇嶽直言，對於陳世凱接任部長可說是「情理之中、意料之外」，業界原先以為會找熟悉交通業務，或地方諸侯級，甚至是正國會體系的人選，沒想到沒顧到專業性，還是由新潮流接任，以政治角度來看確實是意料之外。

李奇嶽表示，若政治任用就要有一定份量，否則就要有專業性。交通事務非常複雜，且包山包海，很需要跨部會協調 ，希望新部長要多跟產官學界溝通，業界也盼他任內能解決兩岸觀光問題、及需跨部會協調的觀光業務。至於「政治任用」是否影響兩岸觀光推動，他則說，兩岸觀光向來都不是交通部可以獨立決策，因此影響不大。

交通部長 溝通 陳世凱

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