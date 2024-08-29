大日公司行賄被起訴 李彥秀：罷樑導火線被司法澆滅

基隆地檢署昨偵結大日公司行賄市府官員一案，並將相關被告提起公訴，基隆市政府指出，該案為基隆市前市長林右昌任職時發生，已將涉案的賀姓市府員工停職、陳員解除雇用契約。國民黨立委李彥秀今表示，基隆東岸商場引發的爭議，成為罷免團體拆樑的導火線，現在這個星火已經完全被司法澆滅。

李彥秀表示，東岸商場產權爭議上，基隆市府不僅已拿四連勝，更因大日公司涉嫌行賄林右昌時代的市府臨時人員，以及報營收作假帳，地檢起訴官商11人。現在全民終於看清楚，原來哭哭啼啼控訴基隆市政府「強盜」，痛罵基隆市長謝國樑「出賣基隆」的背後，根本就是貪腐結構的「遮羞布」。

李彥秀指出，前市政府從標案、稽查到開罰，都可為了利益「放水」，官商勾結，行賄索賄的手法上人瞠目結舌，謝國樑就是因為踩到了貪腐集團的痛腳，才遭到不斷地的政治抹黑，甚至希望用毫無正當性的罷免，來繼續掩蓋貪腐的利益。

李彥秀質疑，昨天地檢署起訴官商11人後，林右昌立刻出面切割，與被起訴人員沒有任何關係，但是人民要問的是，一個技正、一個臨時人員就有如此大的權力可以上下其手？這兩人背後的靠山是誰？還有多少不能說的貪腐暗黑秘密？