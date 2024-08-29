陳世凱無專業接交長 卓榮泰讚：政治專長外有企管思維

交通部前部長李孟諺因爆出婚外情請辭獲准，行政院長卓榮泰今天宣布，政院發言人陳世凱接任交通部長。卓榮泰大讚陳世凱本身除了政治專長外，又有企業管理的思維，有足夠能力及充分準備，因應交通部的繁雜業務，他跟賴清德總統都覺得非常適當且深具信心；行政院發言人則由副發言人謝子涵暫代。

卓榮泰指出，過去100天以來，他在行政院的所有工作，與發言人關係最為密切，許多對外發言的事前工作也由發言人室協助，尤其到花蓮、凱米颱風後的交通設施會勘，以及前前後後會議的主持跟參與內容，陳世凱都跟他一起參與，也非常了解目前所遇到的種種問題。

卓榮泰說，很遺憾李孟諺因個人因素無法續留行政團隊，但也從李孟諺的身上學習到交通專業與解決問題，而這100天陳世凱對他工作上的種種協助，以及對問題的了解，賴總統跟他都認為，「陳世凱是一個窮他的政治學習領域上，可以擔負起這樣的工作」。

卓榮泰表示，過去陳世凱在台中市議會服務多年，對地方交通事務相當熟悉跟了解，本身除了所學是政治專長外，又有企業管理的學習過程，相信陳世凱有足夠能力及充分準備，能因應交通部的繁雜業務，由陳世凱來帶領這麼一個專業有有服務熱忱的團隊，「我們都覺得非常適當且深具信心。」

最後，卓榮泰指出，他希望陳世凱上任新工作後，能儘速深入了解交通部所轄各個業務、各個單位，讓國人看清楚陳世凱在這領域中的傑出表現，對內得到同仁支持、對外將業務順利推動，擔負起未來整個內閣團隊交通業務上重要的施政目標。

陳世凱今年47歲，民進黨青年軍出身的他，因就讀東海大學政治系與台中結緣，畢業後曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員，此次總統大選期間，擔任總統當選人賴清德競辦發言人之一，在大選期間深受賴清德信賴，也是黨內重點栽培的中生代。