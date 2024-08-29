影／陳其邁叮嚀「擱拚幾咧」 邱議瑩解讀：要我在立院多爭取建設

表態參選下屆高雄市長的立法委員邱議瑩，今天上午與高雄市長陳其邁一起出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動，兩人一起走進托嬰中心時，陳其邁對邱議瑩說，「擱拚幾咧、閤拚幾咧（台語：再拚一下）」。邱議瑩說，陳其邁是要她在立院多爭取地方建設，「希望我們在立法院可以再幫高雄拚一下！」

至於陳其邁是否在幫她的選情加油，邱議瑩說，「盡在不言中」。邱議瑩說，她與陳其邁其實有常常通電話，「在聊高雄的建設」，現在是立法院休會期間，如果她的時間允許，都會參與高雄的公共活動。

陳其邁今天在大樹樹城公共托嬰中心開幕致詞時，感謝邱議瑩在國會幫忙爭取預算。陳其邁與邱議瑩參觀托嬰中心時，一起與幼童、家長席地而坐聽老師說故事，邱議瑩還趁陳其邁與幼童互動時，拿著毛毛蟲娃娃捉弄陳其邁，兩人互動熱絡。