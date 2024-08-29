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影／陳其邁叮嚀「擱拚幾咧」 邱議瑩解讀：要我在立院多爭取建設

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今參加大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今參加大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影

表態參選下屆高雄市長的立法委員邱議瑩，今天上午與高雄市長陳其邁一起出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動，兩人一起走進托嬰中心時，陳其邁對邱議瑩說，「擱拚幾咧、閤拚幾咧（台語：再拚一下）」。邱議瑩說，陳其邁是要她在立院多爭取地方建設，「希望我們在立法院可以再幫高雄拚一下！」

至於陳其邁是否在幫她的選情加油，邱議瑩說，「盡在不言中」。邱議瑩說，她與陳其邁其實有常常通電話，「在聊高雄的建設」，現在是立法院休會期間，如果她的時間允許，都會參與高雄的公共活動。

陳其邁今天在大樹樹城公共托嬰中心開幕致詞時，感謝邱議瑩在國會幫忙爭取預算。陳其邁與邱議瑩參觀托嬰中心時，一起與幼童、家長席地而坐聽老師說故事，邱議瑩還趁陳其邁與幼童互動時，拿著毛毛蟲娃娃捉弄陳其邁，兩人互動熱絡。

民進黨目前有包括立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺及前勞動部長許銘春等5人有意參選高雄市長，而國民黨可望再由立委柯志恩代表參選。

立法委員邱議瑩(左一)拿毛毛蟲娃娃捉弄今天參加大樹樹城公共托嬰中心開幕活動的高雄市長陳其邁。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩(左一)拿毛毛蟲娃娃捉弄今天參加大樹樹城公共托嬰中心開幕活動的高雄市長陳其邁。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天上午與高雄市長陳其邁(右)一起出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天上午與高雄市長陳其邁(右)一起出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天上午出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天上午出席大樹樹城公共托嬰中心開幕活動。記者王勇超／攝影

邱議瑩 陳其邁

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