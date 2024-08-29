林右昌前發言人指技正為張通榮任用 國民黨：切割令人歎為觀止

基隆地檢署昨偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商11人，針對林右昌前市府發言人游本明指被起訴的前交旅處賀姓技正，是國民黨張通榮前市長所任用的，指控謝市府及國民黨甩鍋抹黑。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天說，這種切割令人歎為觀止，邏輯壞死，語無倫次。

黃申棟說，敬告游前發言人，林右昌市府任內貪腐問題嚴重是法院認證的，林右昌市府任內洩漏標規給大日公司，使大日公司以不正當方式獲利也是法院認證。

黃申棟表示，游前發言人聲稱，林右昌市府任內的交旅處技正收賄與林右昌市府無關，這種切割令人歎為觀止，大概像是在說鄭文燦收賄的左手與鄭文燦無關一樣。

黃申棟說，游本明如果覺得林右昌任內發生的貪腐弊案，也要算在謝國樑、甚至張通榮身上，已經是邏輯壞死，語無倫次的境界。如果依照這個邏輯，也難怪民進黨就算東岸廣場四連敗，也要繼續罷免謝國樑。因為對罷樑團體，還有民進黨來說，所有林右昌任內的弊案，都要算在謝國樑身上。

游本明今天指出，「基隆地方上都知道，大日案中被起訴的交通處賀長渤技正就是國民黨張通榮前市長所任用的」。

游本明還說，昨天出來甩鍋的交通處長王圳宏，兩人更同為張前市長的心腹，關係非比尋常。甚至王圳宏在擔任過去交旅處長時，所有的案件都還須經過賀姓技正之手，相信王圳宏自己最清楚。

基隆市政府今天則回應表示，指該案為前市府林右昌時代發生，重創市府形象，檢方的起訴顯示，後來東岸停車場案（東岸商場）市府不與行賄廠商大日續約，依法有據。