大日行賄官商起訴 拆樑控：謝國樑團隊多標案有類似問題

基隆地檢署昨偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商11人，發起罷免案的山海公民拆樑行動今天回應表示，謝國樑市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前就展現出得標的動作，得標廠商與謝家關係密切，不是世交就是家族企業廠商。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵表示，他們一向秉持尊重檢方調查，不管是誰執政，看見政府單位積極查弊，都是令民眾欣慰的事情，但本案與他們向來針對東岸商場的訴求絲毫沒有關聯性。

林茵茵說，如果謝市府尊崇依法行政，那為何2月1日可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？甚至成為強盜案加害人。行賄案有提到洩漏招標內容的部分，或許謝市長也應該調查，為何在東岸及基隆各地停車場多處標案的得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前即可對外招募員工。

林茵茵表示，他們訴求半年但遲遲無法得到回應，謝國樑市長也始終不願面對的內容。謝國樑市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前就展現出得標的動作、得標廠商與謝家關係密切、不是世交就是家族企業廠商，這些都可謂圖利特定財團廠商涉嫌重大，由衷希望在東岸的案件上，謝市府也可以一如這起案件積極查弊，回應人民期待。