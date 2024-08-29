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新交長人選陳世凱曾二度選立委敗給顏寬恒 獲賴清德青睞
傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。陳世凱從民主進步黨青年軍起家，曾任3屆台中市議員，先參戰二屆立委選舉，展現扎實基層實力，後為賴清德打總統選戰，展現新生代政治幕僚的沉穩性格，形象清新、相當得人緣。
地方人士分析，陳世凱人緣好，尤其在選區很受婦女選民歡迎，更重要是「形象清」、頭腦清晰，可以說民進黨新生代「不可多得的人才」，也開啟綠營「世代交替」新世代。
47歲陳世凱就讀東海大學二年級時，積極加入民進黨青年軍，2000年總統選舉，擔任民進黨台中青年軍秘書長為前總總陳水扁打選戰，2004年總統選舉民進黨中區青年競選總部執行長，因屬「型男」，曾在電影「不能沒有你」演出議員助理。
陳世凱2010年台中市升格直轄市後，在台中市第3選區首次參選，就以15194票、13.70%得票率當選議員，全區最高票，連任三屆，後以「交棒年輕人」，黨內初選前宣布由助理曾威接棒。
陳世凱頭腦清晰、問政犀利，地方服務扎實，人氣指數高，且口才好，還多次上電視政論節目，具全國知名度，其間還二度參選立委，都對戰國民黨立委顏寬恒，雖然都以些微差距落選，但足見其基層實力，2024大選期間出任賴清德競選團隊發言人，政治幕僚出身的性格沉穩，愈戰愈勇，深獲賴清德信任。
賴清德曾在綠營大老面前，指著陳世凱說過，民進黨要有像陳世凱這樣的年輕人出來承擔。
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