快訊

年輕夫妻鬧離婚！不爭百萬名牌包「卻搶13隻寵物龜撫養權」：有6位數身價

「請假說」以退為進？小草動員挺柯文哲 民眾黨內疾呼設接班制

熊本知事造訪神祕 台積日本3廠在北九州？

柯文哲暫離黨主席？陳智菡：相關的人會負政治責任

中央社／ 台北29日電

外界關注民眾黨主席柯文哲是否暫離職位為連日帳務風波止血。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，事件發展到現在，下午記者會除了報告政治獻金流向、結餘款，應該要負的政治責任，相關的人也都會負責。

柯文哲今天下午3時將偕時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修舉行「總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」，外界關注是否在會中宣布請假暫別黨主席職務。

陳智菡上午接受媒體聯訪，媒體先詢問有關木可匯款新台幣400萬元到柯文哲私人戶頭問題。

她表示，不論是400萬元授權金，或是競總與木可簽訂的契約，都會在下午記者會說明；至於媒體報導的不明金流，其實是刻意誤導，因為柯文哲把肖像權簽訂給木可，木可提供授權金，並供給民眾黨與公益使用。

外界質疑柯文哲以政黨補助款購置商辦的作法，媒體詢問是否會宣布將商辦信託或轉讓。陳智菡表示，沒有這樣的事，購置商辦原本就是為民眾黨發展，都是給民眾黨使用，不過還在研議作法。

媒體追問，柯文哲是否會宣布暫別黨主席職務以便替爭議止血。陳智菡說，事件發展到現在，外界都希望柯文哲與過去的競總能說明清楚、解釋疑問，下午記者會除了報告政治獻金流向、結餘款，應該要負的政治責任，相關的人也都會負責。

媒體詢問，負政治責任是指請辭嗎。陳智菡表示，下午記者會統一說明。

柯文哲 民眾黨 陳智菡

延伸閱讀

柯文哲請假黨主席止血？蔣萬安喊話：應將事實說清楚

陳智菡：木可授權金柯文哲全數捐 政治責任相關人等會擔

高嘉瑜今3問柯文哲 為何至今避談京華城案到底怕什麼？

整理包／柯文哲黑料連環爆！假帳疑雲到千萬商辦 近期爭議一次看

相關新聞

新交長人選陳世凱曾二度選立委敗給顏寬恒 獲賴清德青睞

傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。陳世凱從民主進步黨青年軍起家，曾任3屆台中市議...

大日涉行賄林右昌市府官員 國民黨：罷樑理由已不成立

基隆地檢署昨偵結大日公司對信二停車場、東岸停車場涉嫌行賄林右昌市府官員案並起訴多人。國民黨今舉行記者會表示，檢調證明罷樑...

陳世凱無專業接交長 卓榮泰讚：政治專長外有企管思維

交通部前部長李孟諺因爆出婚外情請辭獲准，行政院長卓榮泰今天宣布，政院發言人陳世凱接任交通部長。卓榮泰大讚陳世凱本身除了政...

蔡壁如頻上政論節目 盧秀燕：上班時間專心市政盼全體同仁遵守

台中市政府顧問蔡壁如上政論節目、受訪談民眾黨事務等，引發外界關注。台中市長盧秀燕今早在議會臨時會開議前受訪表示，她擔任市...

6年56億建立「健康台灣」 政院推全民心理健康韌性計畫

行政院會今天拍板「全民心理健康韌性計畫（2025年至2030年）」，衛福部結合13個部會、提出6大策略，預計6年投入56...

郝龍斌堅守京華城容積柯文哲不能？ 趙少康：在一念之間

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長內任，放寬京華城容積率，引發一連串爭議。中廣前董事長趙少康表示，台北市前市長郝龍斌能固守容積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。