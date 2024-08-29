柯文哲暫離黨主席？陳智菡：相關的人會負政治責任

外界關注民眾黨主席柯文哲是否暫離職位為連日帳務風波止血。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，事件發展到現在，下午記者會除了報告政治獻金流向、結餘款，應該要負的政治責任，相關的人也都會負責。

柯文哲今天下午3時將偕時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修舉行「總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」，外界關注是否在會中宣布請假暫別黨主席職務。

陳智菡上午接受媒體聯訪，媒體先詢問有關木可匯款新台幣400萬元到柯文哲私人戶頭問題。

她表示，不論是400萬元授權金，或是競總與木可簽訂的契約，都會在下午記者會說明；至於媒體報導的不明金流，其實是刻意誤導，因為柯文哲把肖像權簽訂給木可，木可提供授權金，並供給民眾黨與公益使用。

外界質疑柯文哲以政黨補助款購置商辦的作法，媒體詢問是否會宣布將商辦信託或轉讓。陳智菡表示，沒有這樣的事，購置商辦原本就是為民眾黨發展，都是給民眾黨使用，不過還在研議作法。

媒體追問，柯文哲是否會宣布暫別黨主席職務以便替爭議止血。陳智菡說，事件發展到現在，外界都希望柯文哲與過去的競總能說明清楚、解釋疑問，下午記者會除了報告政治獻金流向、結餘款，應該要負的政治責任，相關的人也都會負責。

媒體詢問，負政治責任是指請辭嗎。陳智菡表示，下午記者會統一說明。