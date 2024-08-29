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大日涉行賄林右昌市府官員 國民黨：罷樑理由已不成立

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左起）、市議員柳采薇、立委王鴻薇、黨發言人楊智伃今天在黨部舉行記者會，指前市府林右昌時代發生大日開發公司涉嫌停車場案來行賄市府官員，而現任基隆市府不與行賄廠商大日續約，也是依法有據，痛斥綠營因前朝市府的弊案才推動罷免，要林右昌出來說清楚、講明白。記者許正宏／攝影
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左起）、市議員柳采薇、立委王鴻薇、黨發言人楊智伃今天在黨部舉行記者會，指前市府林右昌時代發生大日開發公司涉嫌停車場案來行賄市府官員，而現任基隆市府不與行賄廠商大日續約，也是依法有據，痛斥綠營因前朝市府的弊案才推動罷免，要林右昌出來說清楚、講明白。記者許正宏／攝影

基隆地檢署昨偵結大日公司對信二停車場、東岸停車場涉嫌行賄林右昌市府官員案並起訴多人。國民黨今舉行記者會表示，檢調證明罷樑團體一開始的理由已完全不成立，基隆市長謝國樑捍衛市產、拒絕弊案何錯之有？如果仍繼續罷免行動，就是「假罷免之名，行護航大日之實」，呼籲基隆市民共同出來反惡罷。

國民黨立委王鴻薇強調，整個罷樑案是因謝國樑收回東岸停車場的經營權而起，當時大日公司已涉及相關弊案，現在謝國樑市府收回東岸停車場經營權，無論是在行政訴訟上或刑責訴訟上，基隆市府都完全站得住腳，罷樑行動開始的理由完全不成立，「這不是惡罷，什麼叫惡罷？」

王鴻薇表示，大日公司的行賄弊案發生在林右昌當基隆市長任內，林右昌的前發言人竟然要謝國樑道歉，簡直笑死人，民進黨怎麼可以丟臉到這種地步？林右昌更不能躲在不知所云的前發言人背後，應該出來面對並道歉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，起訴書顯示，大日公司每年定期行賄林右昌市府的公務人員，累計5年總共行賄95萬元，以護航大日公司獲得東岸商場標案，嚴重損害基隆人的權益。

國民黨台北市議員柳采葳提到，大日公司為了逃漏稅，特別成立了「小英有限公司」，公司名稱不知是為了表忠，還是真的跟民進黨有密切關係？這間小英公司實際上沒有交易行為，卻搭配大日公司等14間公司以假發票逃漏稅，總計逃漏稅金額80餘萬元。

柳采葳指出，林右昌市府還縱容大日公司虛報東岸商場報告中的銷售額，以避免繳交權利金，造成基隆人損失高達486萬餘元，基隆人的納稅錢一點一滴的被林右昌任內的市府吸走，變成綠友友發大財。

國民黨發言人楊智伃則質疑，民國107年至110年林右昌基隆市長的第二任期間，市府公務員竟然每年定期收受賄款護航大日公司，民進黨的惡意罷免難道是要護航行賄廠商？對這些爭議，林右昌不能躲在發言人背後，應該出面給基隆人一個交代。

國民黨 林右昌

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