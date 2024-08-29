大日涉行賄林右昌市府官員 國民黨：罷樑理由已不成立

基隆地檢署昨偵結大日公司對信二停車場、東岸停車場涉嫌行賄林右昌市府官員案並起訴多人。國民黨今舉行記者會表示，檢調證明罷樑團體一開始的理由已完全不成立，基隆市長謝國樑捍衛市產、拒絕弊案何錯之有？如果仍繼續罷免行動，就是「假罷免之名，行護航大日之實」，呼籲基隆市民共同出來反惡罷。

國民黨立委王鴻薇強調，整個罷樑案是因謝國樑收回東岸停車場的經營權而起，當時大日公司已涉及相關弊案，現在謝國樑市府收回東岸停車場經營權，無論是在行政訴訟上或刑責訴訟上，基隆市府都完全站得住腳，罷樑行動開始的理由完全不成立，「這不是惡罷，什麼叫惡罷？」

王鴻薇表示，大日公司的行賄弊案發生在林右昌當基隆市長任內，林右昌的前發言人竟然要謝國樑道歉，簡直笑死人，民進黨怎麼可以丟臉到這種地步？林右昌更不能躲在不知所云的前發言人背後，應該出來面對並道歉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，起訴書顯示，大日公司每年定期行賄林右昌市府的公務人員，累計5年總共行賄95萬元，以護航大日公司獲得東岸商場標案，嚴重損害基隆人的權益。

國民黨台北市議員柳采葳提到，大日公司為了逃漏稅，特別成立了「小英有限公司」，公司名稱不知是為了表忠，還是真的跟民進黨有密切關係？這間小英公司實際上沒有交易行為，卻搭配大日公司等14間公司以假發票逃漏稅，總計逃漏稅金額80餘萬元。

柳采葳指出，林右昌市府還縱容大日公司虛報東岸商場報告中的銷售額，以避免繳交權利金，造成基隆人損失高達486萬餘元，基隆人的納稅錢一點一滴的被林右昌任內的市府吸走，變成綠友友發大財。

國民黨發言人楊智伃則質疑，民國107年至110年林右昌基隆市長的第二任期間，市府公務員竟然每年定期收受賄款護航大日公司，民進黨的惡意罷免難道是要護航行賄廠商？對這些爭議，林右昌不能躲在發言人背後，應該出面給基隆人一個交代。