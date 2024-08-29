李乾龍支持李四川選2026新北巿長 侯友宜：歡迎優秀人才接棒
藍營2026新北市長人選，最常被點名的包括北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷。國民黨前祕書長李乾龍昨脫口已答應一個「姓李的」要當總幹事，被認為就是李四川。新北市長侯友宜今天表示，他非常歡迎任何願意為新北市服務的優秀人才來接棒，大家一起共同面對、共同努力加油。
李乾龍昨表示，他認為侯友宜最大的任務就是要把棒子交好，不要掉到地上，不然會對不起新北市民跟全國人民，他會支持能贏與民調最高的人，如果是李四川，「我吃奶的力量拚下去。」
昨天李乾龍也提到很多人是台中市長盧秀燕選黨主席的後盾，侯友宜表示，我們都是為這塊土地盡心盡力，能為國家人民多做事情，大家團結在一起，兼負所有責任。
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