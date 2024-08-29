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陳世凱無相關專業接交長 吳思瑤讚：不可多得的人才

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院發言人陳世凱。圖／行政院提供
行政院發言人陳世凱。圖／行政院提供

交通部前部長李孟諺被爆婚外情，上周請辭獲准，傳出行政院長卓榮泰拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。在野黨質疑陳世凱沒有交通相關背景，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，陳世凱過去擔任地方民代，擔任政院發言人期間跨部會重大建設都有參與，且曾任賴清德競選總部發言人，相信能掌握國家發展方向。

吳思瑤指出，交通部長人事案要等行政院正式拍板發布，陳世凱長期從事政治工作，不論是擔任幕僚、民代，甚至是歷次選戰，論述堅定，深受大家肯定，不可多得的人才，如果真的接任交通部長，立法院新會期將開議，要加緊腳步熟悉工作。

吳思瑤說，陳世凱擔任過民代，過去對爭取大台中交通建設不遺餘力，擔任競總發言人期間，對於國家希望工程都站在第一線論述，能掌握國家發展方向。

民進黨立委許智傑稱讚陳世凱年輕有行動力，在競選期間跟賴清德總統合作無間，相信能給AI內閣帶來新氣象。

許智傑提醒，交通部長是相當專業的職務，陳世凱需要花些時間了解海陸空的重大建設，尤其是接下來要推出TPASS 2.0、觀光客千萬目標、高鐵延伸屏東案等，都是重大交通課題；許智傑也向未來交通部長喊話，希望能大力支持高鐵南延市區、高雄捷運黃線增加預算等案，對陳世凱接任交通部長充滿期待。

交通部長 行政院 陳世凱

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