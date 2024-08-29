批陳世凱搞選舉的接交長 王鴻薇：賴清德拿國家名器開玩笑

交通部前部長李孟諺因婚外情下台，行政院今拍板行政院發言人陳世凱接任交通部長。國民黨立委王鴻薇表示，陳世凱的專業就是搞選舉，先前並沒有跟交通相關的專業跟經歷，只是因得到賴清德總統的信任才接任交通部長，這根本就是拿國家名器在開玩笑。

王鴻薇表示，翻開陳世凱的學經歷背景，台中市議員出身，在民進黨當發言人、青年部幹部，就是沒有交通相關的各種歷練，如果陳世凱在市議會交通委員會待過是理由的話，「我也曾經在台北市議會的交通委員會待過，怎麼不是王鴻薇，而是陳世凱呢？」

王鴻薇指出，待過交通委員會的議員全台灣沒有一千，也有一百，到底陳世凱憑什麼可以當交通部長？如果一個完全的交通大外行，只是因為得到賴清德的信任，就可以在那邊當門神，守護新潮流、賴清德、民進黨的利益的話，這根本是拿國家名器在開玩笑。

國民黨立委林沛祥表示，不管在學歷、經歷、專長跟行政經驗上，陳世凱基本上都不夠格做一個交通部長。尤其在0403大地震後，花東交通急需恢復，各交通議題百廢待新之時，更需要一個有經驗的部長，不是一個連外人都看得出來的「免洗筷」部長。

林沛祥還說，他替執政黨內的其他專業人士抱屈，曾任台中市交通局長的民進黨政策會執行長王義川似乎比陳世凱更合格，雖說王義川闖紅燈，但至少行政經驗還是比陳世凱來得夠。

另外，針對民進黨發言人戴瑋姍表示今天在廣播中稱陳世凱接任交通部長，可以顯示賴清德給年輕人機會，且陳世凱歷練足夠，可以壓得住交通部下面很多牛鬼蛇神。王鴻薇質疑，交通部有一定的專業，講這種話太扯，什麼意思叫交通部牛鬼蛇神呢？要給青年機會怎麼不給有交通專業的青年機會呢？要護航也不是用這種不夠格的話術。

王鴻薇批評，陳世凱連交通專業都不懂，能壓得住誰？就算人家跟你說謊話，你也都聽都聽不懂，以後很多交通部官員應該都看不起陳世凱。陳世凱只不過得到賴清德的信任，前瞻預算是很多是軌道工程、交通建設，陳世凱最厲害專業是搞選舉，這只是坐實了民進黨拿國家預算去搞選舉、去綁樁。