王毅會蘇利文再喊一中 外交部：背離現實謬論

美國國家安全顧問蘇利文昨與中共中央外辦主任王毅會面，蘇利文提及台海和平穩定的重要性，中方則再喊「一中」。外交部今天表示，肯定美方立場，並嚴厲譴責中方言論是「背離現實的謬論」。

白宮指出，蘇利文（Jake Sullivan）與王毅27、28日在北京郊外會面，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性，也強調美方關切中國支持俄羅斯國防工業，以及其對歐洲和跨大西洋安全的影響。雙方也討論對北韓、緬甸及中東情勢的共同關切。

蘇利文重申，美國防衛印太地區盟友安全的承諾，也對中國在南海以破壞穩定的舉止對抗菲律賓合法的海上作業行動表示關切。

對此，外交部上午發布新聞稿指出，對於美方高層再次藉由與中方互動的場合，表達美國對維持台海和平與穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

中國外交部28日發布的新聞稿則提及，王毅會中強調，台灣屬於中國，中國必將統一。「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方應把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

外交部嚴厲譴責中方言論是「背離現實的謬論」，並重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國持續恫嚇及打壓台灣，以及赤裸裸的軍事擴張野心，才是破壞區域和平穩定的最大風險來源。

外交部表示，中國與俄羅斯合流，成為俄國侵略烏克蘭的關鍵支持者，危害跨大西洋安全，更反映中國的野心已超過台灣、跨越區域，成為全球的重大威脅。種種惡行已引起國際民主社群的高度關切。

外交部強調，台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並與美國等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。