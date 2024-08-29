卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長 發言人擬副發言人暫代

交通部前部長李孟諺因被爆出十年爆婚外情，上周請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長。外傳賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長，據悉，卓榮泰稍後將親自宣布，陳世凱接任交通部長，行政院發言人擬由副發言人謝子涵暫時代理。

陳世凱今年47歲，1977年出生於新竹市，民進黨青年軍出身的他，因就讀東海大學政治系與台中結緣，畢業後曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員，過去還曾民進黨徵召參與2013年立委補選，對決深具地方實力的顏寬恒但落敗，2016年再戰未果。

陳世凱在此次總統大選期間，擔任總統當選人賴清德競辦發言人之一，在大選期間深受賴清德信賴，也是黨內重點栽培的中生代，520後被延攬至內閣團隊中扮演政院「化妝師」，肩負對外溝通重責，說明政府重大政策。