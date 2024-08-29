蔡壁如頻上政論節目 盧秀燕：上班時間專心市政盼全體同仁遵守

台中市政府顧問蔡壁如上政論節目、受訪談民眾黨事務等，引發外界關注。台中市長盧秀燕今早在議會臨時會開議前受訪表示，她擔任市長專心市政，以身作則上班時間不談選舉、黨務，希望全體同仁都能遵守。

民眾黨相關案件連環爆，蔡壁如近日也因參選立委時政治獻金帳目問題引發討論。蔡壁如連日受訪、上政論節目等，引發各界關注。

盧秀燕今早表示，公務人員有參政權，受法律保障，從她擔任台中市長5年半，大家可注意到，希望大家能專心市政，上班時間不要談選舉、不要談黨務。

盧秀燕強調，「由我以身作則，5年半來都是這樣，我希望全體台中市政府同仁都能夠遵守規定」。記者追問蔡壁如是否應該請辭？盧秀燕轉身離去，沒有再回應。