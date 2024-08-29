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考試院會擬通過3部會首長可開院會 翁曉玲質疑違憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為考試院大門。圖／聯合報資料照片
圖為考試院大門。圖／聯合報資料照片

第13屆考試院今將舉行任內最後一次院會，聚焦討論在第14屆未能就任情況下，為使舉辦國考事項運作不受影響，院會剩3部級首長仍可開會。國民黨立委翁曉玲質疑有違憲之虞外，也批連考試院本身都搞不清楚自己的定位時，真的不如廢除算了，符合民進黨向來的主張。

新任考試委員人事案持續延宕，如未能及時就任，未來將影響考試院會進行。預期考試院會今將再度通過權宜措施，修改考試院會召開內部規定，在僅有考選部、銓敘部、保訓會3部會首長情況下仍可照開院會，但僅能就緊急必要事項議決。

翁曉玲說，考試院可以沒有正副院長和考試委員嗎？在賴政府的眼中，有無考試委員確實無關緊要 。

翁曉玲表示，依照考試院組織法的規定，考試院設考試院會議，以院長、副院長、考試委員及考選部部長、銓敘部部長和保訓會主委組織之。但據新聞報導，因應考試委員空窗，馬上要卸任的考試委員們竟然打算要修改考試院會議規則 ，日後只要3位下級機關的部會首長即可召開考試院院會議決重要考試業務事項。考試院院會從14人驟降到3人開會， 當中沒有半個考試委員在內， 這樣的會議，合法合憲嗎？

翁曉玲指出，按照考試院的邏輯，立法院何必再審查考試委員人事案，反正有這三個機關首長坐鎮，考試院就可運作如常，根本不需要再新聘9位考試委員（含正副院長）。「現在於立院待審的考試委員候選人還有被審查任命的意義和必要性嗎？ 對考試院而言，有你們或沒你們，根本沒差。」

翁曉玲總結，憲法設置考試院的意義何在？考試委員扮演何等角色，有何職權功能？如果連考試院本身都搞不清楚自己的定位時，真的不如廢除算了，符合民進黨向來的主張。

民進黨 翁曉玲 考試院

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