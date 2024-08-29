傳賴總統、卓揆拍板 陳世凱接交通部長

交通部前部長李孟諺被爆出十年爆婚外情，上周請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長。傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。記者昨晚致電陳世凱，但未獲回應。傳出行政院可能今天宣布新人事，今天將是陳世凱最後一次主持行政院會後記者會。

陳世凱曾任台中市議員，此次總統大選期間擔任總統當選人賴清德競辦發言人之一，在大選期間深受賴清德信賴；選後在內閣團隊中扮演對外溝通重責，說明政府重大政策及協助化解社會相關疑慮。

賴政府就職滿百日，行政院長卓榮泰昨公布「行動一○一策略」，宣示下個階段將以照顧、發展作為施政雙主軸；身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會說，無論是總統府三大委員會或行政院的行動一○一策略，都是前瞻全球趨勢，解決中長期國內外課題，面對新挑戰不能單兵作戰，團結合作才能帶領台灣持續前進。

內閣團隊就任滿一百天，卓榮泰昨率隊舉行「行動創新ＡＩ內閣執政一○一記者會」，重申八大施政目標是照顧與發展雙軸並進，盼藉此落實賴清德創新繁榮、民主和平、公義永續的三大國政願景。卓揆還以「太極圖」形容與賴總統之間的關係，「有時候總統會多說一點、多指示一點；有時候我會多做一點、多執行一點，成為一個很圓滿的狀態」，整個行政團隊指揮清楚、分工明細，以彼此了解共同負責態度工作。

由於朝野關係因國會改革降至冰點，在野更對總預算案磨刀霍霍，卓揆強調，朝小野大是事實，但人民希望看到行政、立法和諧運作，若總預算沒有辦法按時通過，將影響政府運作與中央對地方的補助，責任沒人能承擔。他希望行政、立法兩院未來能有全新的關係，平穩地攜手合作。