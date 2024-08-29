藍營黨魁明年改選 李乾龍挺盧秀燕

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕是熱門人選，但她迄今未表態。國民黨前秘書長李乾龍昨表示，盧如果願意承擔黨主席、參選總統的話，包括他在內很多人都願意當後盾。盧秀燕未回應，但市府幕僚和親近人士都說，盧秀燕未決定前不會表態，目前仍在評估。

李乾龍接受廣播節目專訪，提到賴清德總統的得票率僅40%，國民黨仍有機會重返執政，但黨主席如何帶領國民黨很重要，「盧秀燕很合適」；他認為，如盧出來，其他人不會有遐想，只要盧秀燕願意承擔，包括他在內很多人都願意當盧後盾。

盧秀燕昨在市議會備詢，但未回應；市府說，政治尤其假設性問題，不會評論。

至於藍營新北市長人選，目前檯面上最常被點名的包括北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷。李昨脫口，他已經答應一個「姓李的」要當總幹事。李四川昨證實兩人有聊到此事，但他當時回應「我又沒有要選舉，你怎麼當總幹事。」

李乾龍昨直言，他已向侯市長說，「你現在最大的任務就是要把棒子交好，不要掉到地上，不然會對不起新北市民跟全國人民。」被問到交棒給劉和然時，李說，他支持能贏與民調最高的人，如果是李四川，「我吃奶的力量拚下去。」

劉和然被問到李乾龍受訪內容，他說，李乾龍也是他的老朋友，李在新北長期耕耘，對新北感情相當深厚，想要為新北多做一些貢獻，「我們的個性很像，都想為新北努力打拚」。

民進黨征戰新北呼聲最高的立委蘇巧慧回應，她現在就是把自己該做責任做到最好，如果到時候黨中央認為她是最強的候選人，「責任到了，我就會全力以赴。」