傳木可匯款400多萬到柯文哲戶頭 民眾黨：皆依合約進行

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，台北地檢署指揮廉政署、調查局分頭偵辦，傳出木可公司曾經匯款400多萬到柯文哲私人戶頭，民眾黨發言人吳怡萱今天說，針對特定放風聲的方式，民眾黨感到非常遺憾，請有心人士不要用切香腸的方式誤導風向。

媒體報導，柯文哲選後領到上億元選舉補助款，已有有超過7300萬現金流入個人帳戶，然而經過專案小組清查金流，查出透過親信成立的木可公司，曾經匯款400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權，是否藉銷售競選小物從中獲取個人利益，有待進一步查明。

吳怡萱晚間受訪時表示，柯文哲把肖像權授權給木可公司，而授權金也已經作為黨務及公益使用，一切都有依照合約進行，有心人士刻意誤導風向，希望這種歪風不要再繼續。

吳怡萱強調，民眾黨已經有捐給公益單位，未來也會用於相關黨務，「我不知道內鬼是從那裡出來，會是檢調單位嗎？不曉得。」

另外，京華城案持續延燒，威京集團主席沈慶京今天發布聲明，聲稱自己從不送官員紅包，反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄。吳怡萱表示，本案已經進入司法程序，交給檢調單位查清楚，柯文哲的態度非常坦蕩，如果有需要就查清楚，至於聲明當中提到的某些行為，「我也覺得檢調就要把事情釐清。」