駐瑞典代表投書 排除台灣參與違背聯合國憲章原則

駐瑞典代表谷瑞生投書瑞典媒體指出，聯合國大會第2758號決議未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，並呼籲國際支持台灣有意義參與聯合國系統，以助解決全球問題。

谷瑞生投書瑞典「北博滕信使報」（Norrbottens-Kuriren），以「中國對台灣的主張缺乏法律依據」（Kinas anspråk på Taiwan saknar rättslig grund）為題，解釋聯大第2758號決議未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，也未提及台灣是中華人民共和國的一部份。

谷瑞生在投書中強調，台灣不是中華人民共和國的不動產。在世界未來岌岌可危的關鍵時刻，台灣有意義參與聯合國體系有助於解決嚴重的世界問題，尤其是證明聯合國團結一致維護全球和平的決心。

投書解釋，1949年，中國共產黨叛亂顛覆在中國大陸的中華民國政府，迫使其撤退台灣，中共建立中華人民共和國。1971年，第26屆聯合國大會通過第2758號決議，以解決中國在聯合國的代表權問題，最終導致中華民國（台灣）退出聯合國，由中華人民共和國取得中國代表權。

今年5月，美國跨黨派參議員通過決議，強調聯大第2758號決議的通過不代表國際社會接受中國對台灣的主權主張，並指出北京錯誤詮釋第2758號決議。這項決議也強調美國的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」不同，後者聲稱台灣是中國不可分割的一部分。

谷瑞生表示，歐洲議會今年2月以壓倒性多數通過報告決議案，明確指出「中國對台灣的領土主張沒有國際法依據」、「台灣與中國互不隸屬」，以及「只有台灣民選政府可以代表台灣人民」，歐洲議會呼籲歐洲聯盟及其成員國與國際夥伴合作支持民主台灣。

2024年瑞典外交政策聲明提到「中國對台灣的行為令人擔憂，軍事暴力威脅不可接受」。瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billström）多次提及「瑞典支持台灣參與世界衛生組織的工作」，世界衛生組織是聯合國的一部分。

谷瑞生表示，基於這些證據，可以得出結論：瑞典政府不將台灣議題視為中華人民共和國的內政。

他指出，中華民國（台灣）目前對台灣及離島澎湖、金門及馬祖行使管轄權，從未接受中華人民共和國統治。台灣感謝理念相近國家主張台灣並非中華人民共和國的一部分，他也鼓勵國際社會共同反擊中國扭曲聯大第2758號決議。

投書指出，儘管193個聯合國會員國有183個承認中華人民共和國是中國唯一合法代表，僅有不到55個國家承認中華人民共和國的「一個中國原則」。

谷瑞生表示，台灣民主模式主張透明、尊重人權及法制，這些價值與聯合國價值觀一致。

然而，聯合國長期屈服於中華人民共和國的政治壓力，拒絕台灣人民進入聯合國場域、剝奪台灣記者採訪權利，以及切斷2350萬台灣人民參與聯合國活動的一切機會，這種不合法、不合理及冷漠的作法，顯然違背聯合國憲章所倡導的普遍性原則。

「北博滕信使報」創刊於1861年。依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto，今年1至4月「北博滕信使報」每日紙本報紙及網站觸及約6萬4000人次。