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大橋光夫：日本歡迎台灣加入CPTPP 立場不會改變

中央社／ 台北28日電

外交部長林佳龍27日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。林佳龍表示，目前是台灣加入CPTPP關鍵時刻，盼日本繼續挺台；大橋光夫則說，日本歡迎台灣加入CPTPP立場明確，此一立場今後也不會改變。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本台灣交流協會會長大橋光夫率團訪台，26日出席「第六屆台日海洋事務合作對話會議」，並於27日拜會外交部長林佳龍，雙方就國際情勢、能源安全及區域經濟整合等議題交換意見。

林佳龍今天於臉書發文表示，大橋光夫上任後，台日情誼的進展為國際有目共睹，感謝大橋光夫及日本政府多次公開向國際表達支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域性經貿合作機制。

林佳龍進一步指出，目前是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，台灣不僅會繼續與其他會員國諮商，也期望日本能夠繼續支持台灣，讓台灣在加入CPTPP的路上再向前邁進。

對此，大橋光夫也表示，日本歡迎台灣加入CPTPP立場明確，此一立場今後也不會改變。

林佳龍提及，大橋光夫曾說，「台日關係是世界上最好的雙邊關係，能做為世界各國的典範」，特別感謝大橋光夫致力讓台日友誼長存；林佳龍邀請大橋光夫下次一同到台南奇美博物館參觀，期盼兩國關係繼續向上提升。

林佳龍說，總統賴清德提出的「價值外交」以及打造「經濟日不落國」的理念為外交核心政策之一，台灣關注到美國發起的「全球基礎建設與投資的夥伴關係（PGI）」，期待能與日本在新能源、軌道產業、廢棄物回收與智慧醫療等領域進一步合作，共同推動第三地投資。

針對安全議題，林佳龍提及，台灣與美國共同發起的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，日本、澳洲、加拿大皆為訓練架構中的重要夥伴，期望在此機制下，持續與日本政府合作，強化人道救援及災害防救、全社會韌性、資訊安全等領域的交流。

大橋光夫 日本台灣交流協會 林佳龍

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