新北市長人選國民黨有譜？蘇巧慧：責任到了就全力以赴

新北市長侯友宜接班人受關注，國民黨前祕書長李乾龍今接受廣播節目表示已答應「姓李的」當總幹事，被認為是台北市副市長李四川。民進黨可能人選現任立委蘇巧慧表示黨中央若認為自己是最強的候選人，責任到了，我就會全力以赴。

蘇巧慧為民進黨呼聲頗高的新北市長人選，蘇巧慧今對於李乾龍說答應姓李的當總幹事，表示李四川長期擔任副市長，陸續擔任過韓國瑜等直轄市長三次副市長，市政成績如何讓市民來做評價。現在要做的就是把問政做好，把自己該做的責任做到最好，如果到時候黨中央認為自己是最強的候選人，責任到了就會全力以赴。

蘇巧慧說，自己得到大家的疼惜，能夠做立委這份工作將近十年，很高興也很榮幸，大家對於自己的成績，不管是在國會還是地方，都能夠有高度的肯定。會用這樣的態度，繼續做好工作，不管是現在的國會議員，或者是黨部主委，相信只要能夠把成績拿出來，大家才能夠有最好的認可。

對於黨內可能手秘書長林右昌，蘇巧慧說林在中央黨部現在非常努力，讓民進黨整體的戰力能夠更提升，像自己在新北市，把黨部的戰力也能夠提升一樣。都在不同的崗位上努力，合起來一定是最大戰力。