賴清德：科技產業是建立在技職人才之上

賴清德總統、勞動部長何佩珊，下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。授旗儀式由賴清德總統頒授會旗，由國手隊長陳軒奕代表接受，為我國所培訓的家具木工、美容、美髮等50個職類58位國手、以及一個表演賽一位選手加油鼓舞士氣，也期勉國手們旗開得勝。

授旗儀式古技職國手們的隊呼，「台灣讚、台灣帥，勇闖國際賽，台灣囝仔尚厲害，金牌進口袋。We are number one！We are number one！」後開始。