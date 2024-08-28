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賴清德：科技產業是建立在技職人才之上

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統（中）、勞動部長何佩珊（中左），下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、勞動部長何佩珊（中左），下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。記者黃義書／攝影

賴清德總統、勞動部長何佩珊，下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。授旗儀式由賴清德總統頒授會旗，由國手隊長陳軒奕代表接受，為我國所培訓的家具木工、美容、美髮等50個職類58位國手、以及一個表演賽一位選手加油鼓舞士氣，也期勉國手們旗開得勝。

授旗儀式古技職國手們的隊呼，「台灣讚、台灣帥，勇闖國際賽，台灣囝仔尚厲害，金牌進口袋。We are number one！We are number one！」後開始。

賴清德致詞時表示，技職教育為台灣的經濟打下基礎。台灣從工商走到科技產業，技職教育非常重要。科技產業是建立在技職人才所推動的產業之上，技職教育也是年輕朋友追求夢想重要的途徑。

賴清德總統出席「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」致詞時表示，技職教育為台灣的經濟打下基礎。台灣從工商走到科技產業，技職教育非常重要。記者黃義書／攝影
賴清德總統出席「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」致詞時表示，技職教育為台灣的經濟打下基礎。台灣從工商走到科技產業，技職教育非常重要。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、勞動部長何佩珊（左），下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。授旗儀式由賴清德總統頒授會旗，由國手隊長陳軒奕（右）代表接受。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、勞動部長何佩珊（左），下午出席勞動部在台北漢來大飯店舉行「2024第47屆國際技能競賽授旗典禮」，為將前往法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）的選手們授旗。授旗儀式由賴清德總統頒授會旗，由國手隊長陳軒奕（右）代表接受。記者黃義書／攝影

勞動部 國際技能競賽 賴清德

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